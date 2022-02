Comment favoriser le potentiel des jeunes qui entreront plus tard dans la vie active, parfois dans le monde de l’entreprise ? C’est la mission de La Mini-Entreprise, un projet porté par Entreprendre pour apprendre-Corsica.

La mini entreprise au collège

Comment favoriser le potentiel des jeunes qui entreront plus tard dans la vie active, parfois dans le monde de l’entreprise ? C’est la mission de La Mini-Entreprise, un projet concret et collectif qui permet aux élèves d’expérimenter l’entrepreneuriat de façon ludique et professionnelle.

Entreprendre Pour Apprendre est une fédération de 15 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Education nationale. Ses activités sont reconnues complémentaires de l’école. Elle a créée il y a 30 ans le concept de mini entreprise à l’école, pour faire vivre aux jeunes, à leurs encadrants, une aventure entrepreneuriale collective qui donne à chacun le pouvoir de faire grandir ses idées et sa personnalité.

En Corse, c’est Entreprendre pour apprendre Corsica qui relaye cette opération

Tous les ans, environs 200 élèves participent aux mini entreprises à l’école, comme par exemple au collège Henri Tomasi, à Penta di Casinca, axée sur le monde numérique, en partenariat avec Samsung.

Le projet pédagogique du collège Henri Tomasi

La mini-entreprise est un dispositif mis en place depuis 7 ans au collège. Cette année, l’équipe pédagogique a choisi de s’inscrire dans le projet Solve for Tomorrow - SAMSUNG avec une classe de troisième qui travaille sur la base du volontariat en dehors des heures de cours.

Il concerne 5 élèves volontaires issus de toutes les classes de 3e du collège qui participent à cet atelier sur leur pause méridienne de 13h00 à 13h40 le lundi et le mardi. Ce projet est animé par Christophe Bradaschia, professeur de technologie et des intervenants extérieurs (Julie Paoletti facilitatrice d’Entreprendre Pour Apprendre Corsica et Laure Guillamaud Mentor de la mini Entreprise) afin de les aider dans le développement de leur projet.

Le projet vise à créer un objet connecté ou une application en lien avec 4 thématiques au choix : "protection de l'environnement : préserver le monde qui nous entoure grâce à la technologie numérique", "lutter contre l'isolement numérique de nos aînés", "garantir l'accès aux droits pour les plus précaires à l'ère numérique" et "rendre le numérique plus accessible aux personnes en situation de handicap".

Cette année, la mini Entreprise de la Casinca ne participera pas au concours régional d'EPA mais au concours national lancé par Samsung. Entreprendre pour Apprendre Corsica a été précurseur dans l’intégration du Design Thinking dans les parcours de Mini-Entreprise en partenariat avec l’école SupDesign d’Ajaccio.