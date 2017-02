Entreprise Le Barbanchon : date limite ce mercredi pour les offres de reprise

Les candidats à la reprise de la société de peinture Le Barbanchon de Tourlaville (Manche) ont jusqu'à aujourd'hui 15 février pour déposer leur offre auprès du tribunal de commerce de Cherbourg. Le tribunal tranchera ensuite le 6 mars avec le spectre d'un licenciement pour les 46 salariés

Si aucun repreneur ne s'est fait connaitre, ce sera tout simplement la fin, la fermeture, pour la société qui existe dans le paysage du Cotentin depuis 1924, près d'un siècle donc avec une transmission de père en fils sur cinq générations, certains salariés travaillent là depuis plus de 20 ans. Un nom, un savoir-faire, des salariés qualifiés : le directeur de l'entreprise, Benoît Le Barbanchon espère que ce sera suffisant pour convaincre des candidats à la reprise et sauver au moins une partie des emplois, entre 20 et 30 personnes, disait- il à France Bleu Cotentin le mois dernier.

de grosses difficultés ces dernières années

Mais le contexte est difficile et l'entreprise qui a employé jusqu'à 120 salariés a accumulé les difficultés ces dernières années : il y a d'abord eu un redressement judiciaire.. il y a quatre ans et puis la perte d'un gros contrat à l'automne dernier. Il a fallu déclarer la cessation de paiement le mois dernier. La justice avait alors accordé une poursuite d'activité. Un sursis qui arrive à son terme ce mercredi 15 février.

Le tribunal examinera le dossier et rendra sa décision le 6 mars.