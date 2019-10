Entreprise : Plastivaloire, une réussite tourangelle à Langeais en Indre-et-Loire

L'entreprise Plastivaloire se porte bien. Elle vient d'ouvrir de nouveaux bureaux pour la recherche et développement sur son site historique et siège social à Langeais. Véritable succès, cette entreprise créée il y a 56 avait 20 salariés. Ils sont plus de 6000 aujourd'hui partout dans le monde.

Langeais, France

Les bureaux sont flambants neufs et les ingénieurs du centre de recherche de l'entreprise Plastivaloire commencent à s'installer. Cette société fabrique des pièces en plastique surtout pour l'industrie automobile : tableau de bord, coque de rétroviseurs, de phares. Elle réalise aussi certains compteurs Linky. Plastivaloire est présent dans le monde entier avec 32 usines, en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique. Le groupe se développe et cherche à s'implanter en Chine.

Une réussite locale

C'est Charles Findeling qui a créé la société en 1963. À l'époque, il n'y avait que 20 salariés. Ils moulaient des pièces surtout pour l'industrie française. Le fils, Patrick Findeling, a repris l'entreprise dans les années 70 et l'a développée en fabriquant le plastique des téléviseurs. Dans les années 2010, il a choisi de prendre le virage de l'automobile, plus porteur que celui des télévisions. Avec les écrans plats, il y a beaucoup moins de plastique. Il continue de diriger la société, entouré de ses trois enfants. Aujourd'hui, Plastivaloire compte plus de 6 000 collaborateurs. La famille Findeling, qui détient 72% des parts de l'entreprise, espère atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. L'entreprise est un succès. Sur dix voitures produites en Europe, huit ont au moins une pièce moulée par Plastivaloire.

Des difficultés à embaucher à Langeais

À Langeais, le groupe rassemble plus de 500 personnes, entre les services centraux du siège social, une usine de production et le bureau d'étude en recherche et développement. Mais l'entreprise peine à recruter. "Embaucher à des niveaux assez élevés, bac +4 ou bac +6, c'est difficile. Ce sont des gens qui arrivent de région parisienne et qui veulent une hygiène de vie en Touraine. Il faut leur proposer des facilités pour s'intégrer dans le département", explique Patrick Findeling. Une difficulté notamment quand ils veulent recruter une personne : trouver aussi un travail pour le conjoint. Dans certains cas, l'entreprise peut former des gens sur certains postes.