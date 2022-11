Entreprises et inflation : la présidente du Département des Deux-Sèvres alerte le ministre de l'Économie

Cela fait suite "à ses nombreuses visites d'entreprises", notamment celle de Loeul & Piriot le 10 novembre dernier, entreprise de Thouars spécialisée dans la viande de lapin et de chevreau. Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres, a envoyé la semaine dernière un courrier à Bruno Lemaire, le ministre de l'Économie et des Finances pour l'interpeller "sur la fragilité des entreprises étranglées par l'inflation".

"Il en va de l'avenir de notre économie"

"En tant que Présidente du Conseil départemental, je ne peux me résoudre à assister à la mise à l'arrêt de l'activité de ces TPE et PME prises à la gorge par la flambée des coûts de l'énergie, de la masse salariale, des mises aux normes, et affaiblies par la pénurie de main-d’œuvre... Il en va de l’avenir de notre économie, de nos savoir-faire, de la vitalité de nos territoires et de tout ce qui constitue la possibilité de vivre ensemble et de faire société", écrit-elle.

Coralie Dénoues dit alerter "afin que l'avenir des Deux-Sèvres s’éclaircisse comme celui de l'ensemble des départements de France qui partagent tous ce même constat". La présidente du Département évoque les conséquences de la loi Notre "nous ayant dépourvu de toute possibilité de soutenir nos entreprises, je suis censée me résigner à attendre les bras croisés que les salariés de ces entreprises viennent frapper aux portes de nos guichets sociaux dans l’espoir de toucher quelques subsides. Je n’ai pas été élue pour cela". La présidente de la collectivité demande à ce que les aides annoncées pour amortir la facture énergétique soient versées "dans les meilleurs délais".