Covid-19 : les secteurs et entreprises encore affectés par la crise redoutent la fin du "quoi qu'il en coûte"

À partir de mercredi 1er septembre les dispositifs d'aides publiques seront réservés aux secteurs "qui en ont besoin", et sont encore directement affectés par les conséquences de la pandémie. Terminé le "quoi qu'il en coûte", place "au sur mesure" et "au cas par cas" a confirmé Bruno Le Maire à l'occasion d'une rencontre organisée par le Medef, le 25 août. Le monde de la culture, des représentants de l'hôtellerie-restauration, le secteur du tourisme ou encore les voyagistes ont rendez-vous au ministère ce lundi pour en discuter.

240 milliards d'euros depuis mars 2020

Depuis mars 2020, les mesures de soutien pour aider les entreprises à surmonter la crise du Covid-19 se sont élevées à 240 milliards d'euros, dont un tiers de subventions et deux tiers de prêts, a indiqué le ministre de l'Économie sur France Inter lundi matin.

Les subventions liées à la crise sanitaire se sont élevées à "80 milliards d'euros", a-t-il détaillé. "À cela s'ajoute des prêts garantis par l'État de l'ordre de 160 milliards d'euros", a-t-il affirmé. "En la matière, il faut être très précis car c'est l'argent du contribuable", a poursuivi Bruno Le Maire avant de donner le détail des subventions : 35 milliards d'euros pour le Fonds de solidarité qui a bénéficié à plus de deux millions d'entreprises. 35 milliards d'euros également pour l'activité partielle, une mesure "nous a évité un chômage de masse" a commenté le ministre qui y voit "un bon investissement". Les exonérations de charges, "qui ont permis de sauver des entreprises et d'éviter des faillites", se sont élevées à 10 milliards d'euros.

Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 685.000 de prêts garantis par l'État (PGE) ont été accordés pour un montant de 139,3 milliards d'euros, selon le ministère de l'Économie. D'autres prêts, notamment participatifs, ont également accordés par l'État, expliquant le chiffre de 160 milliards rapporté par Bruno Le Maire, indique l'AFP.

"La facture du quoi qu'il en coûte nous a permis de sauver nos emplois, nos entreprises et de sauver l'économie française", a conclu le ministre, vantant la bonne santé de l'économie française, qui "tourne à 99% de ses capacités" et la reprise de la consommation pour justifier la fin des aides massives aux entreprises.

Pass sanitaire

L'embellie économique "va continuer", car "la consommation est bien orientée" a-t-il insisté. "Sur la semaine du 16 au 22 août, nous avons +12% en moyenne de consommation par carte bleue", a-t-il affirmé. Alors que certains professionnels de la restauration et de la culture concernés par la mise en œuvre du pass sanitaire disent avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires, Bruno Le Maire a reconnu que le dispositif avait eu un "effet temporaire" notamment sur les cinémas, sur les parcs à thème, les zoos... Mais "ça s'est rétabli plus ou moins rapidement selon les secteurs", d'après lui. "Après un temps d'adaptation, le pass sanitaire n'a pas ralenti, ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France", a-t-il assuré.

"C'était la meilleure protection comme le président de la République et le gouvernement n'ont cessé de le répéter depuis plusieurs semaines", a poursuivi le ministre de l'Économie qui espère un "retour à la normale pour la croissance, d'ici la fin de l'année 2021, début 2022".

Situations disparates

Les représentants des cafés, restaurants, hôtels et discothèques affirment, eux, que leur activité estivale a reculé de 20% par rapport l'été 2019, et réclament une prolongation des aides. Selon eux, la mise en place du pass sanitaire le 9 août a provoqué une baisse d'activité chez 80% des cafetiers et restaurateurs. Les situations sont toutefois très disparates avec un gros quart des restaurateurs qui ont connu un été en croissance, avec une hausse moyenne des ventes de 20% par rapport à 2019, rapporte l'AFP.

Idem pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs, confrontés à une grande diversité de situations. Leurs représentants ont été reçus mercredi par le ministre des PME Alain Griset, lequel prépare un plan de mesures pérennes en leur faveur qui devrait être présenté en septembre.

Dans le tourisme, l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) relève "une baisse de l'ordre de 80% à 85% des activités de l'occasionnel et du tourisme par autocar en comparaison avec la période pré-Covid", selon un communiqué qui demande le maintien des aides.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui doit recevoir ce lundi après-midi des représentants du cinéma et du spectacle vivant, a d'ores et déjà annoncé dans la matinée sur France Info un effort "pour un certain nombre d'acteurs et en particulier pour les photo-journalistes et photo-documentaristes".

"Nous sommes prêts à aider les secteurs qui en ont véritablement besoin, avec un dispositif forcément transitoire, très sectoriel", a répondu dimanche sur Radio J le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Mais il faut "regarder quelle est la réalité des pertes par rapport à ce qui est dit", a-t-il tranché.