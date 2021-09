Dans le contexte de crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises pensent à instaurer la semaine de 32 heures. Zoom sur Materiel.net, à Grandchamps-des-Fontaines, en Loire-Atlantique, qui a adopté la mesure.

Et si on passait à la semaine de quatre jours en Loire-Atlantique ?

Depuis la pandémie, les entreprises ont modifié l'organisation du travail de leurs salariés, notamment avec la mise en place du télétravail. Elles sont de plus en plus nombreuses à se poser la question de la semaine de 32 heures. Certaines entreprises ont déjà sauté le pas en Loire-Atlantique.

C'est le cas de Materiel.net, du groupe LDLC qui compte 1.000 salariés au total pour un chiffre d'affaire de 725 millions d'euros. Les 150 salariés du site de Grandchamps-des-Fontaines, au nord de Nantes, sont passés à la semaine de quatre jours il y a huit mois.

"Franchement, ça change la vie!" - Guillaume Champion, salarié de Materiel.net

"C'est la meilleure chose qu'on pouvait nous offrir!", se réjouit Elodie Callet chargée du montage des ordinateurs chez LDLC. "J'étais dans la vente avant donc ça n'a rien à voir! Je bossais du lundi au samedi. Aujourd'hui, ne travailler que quatre jours par semaine, c'est fou!", poursuit cette mère de famille qui peut désormais profiter de ses enfants les mercredis.

Plus de temps libre, c'est aussi plus d'efficacité au travail pour un autre salarié, Guillaume Champion, du service client de Materiel.net. "On sait qu'on a un jour "off" et le reste du temps, ça nous aide à nous donner à fond, à 100% quand on est au boulot!"

Un coût estimé entre 300 et 400.000 euros

Avant le passage à la semaine de 32 heures payées 35, le fondateur du groupe LDLC avait anticipé un coût de 2 millions d'euros pour employer 20 à 30 personnes supplémentaires. Au final, seules cinq embauches ont été nécessaires ce qui a coûté entre 300 et 400.000 euros. "Aujourd'hui les salariés effectuent en 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 35 heures. Le jour de repos leur apporte un confort qui fait que les autres journées se passent avec moins de petites pauses, moins de temps perdu. Il n'y pas eu de perte de productivité, pas de perte d'efficacité, ni de chiffre d'affaires, et au contraire plus d'envie de la part des salariés", explique Laurent de la Clergerie, président de LDLC.

D'autant que la semaine de quatre jours a même apporté de nouveaux clients selon le président du groupe, clients qui veulent soutenir la démarche sociale de l'entreprise. Laurent de la Clergerie ajoute qu'il est contacté par de plus en plus de chefs d'entreprises intéressés par la mesure.

"Je sens que ça fait encore peur, souligne-t-il. Je pense que les 35 heures, telles qu'elles ont été mises en place, ont traumatisé beaucoup de personnes. Mais à la fin, la semaine de quatre jours, c'est "tout bénef" pour tout le monde! Vraiment, ça marche!"