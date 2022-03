Guerre en Ukraine : "Nous n'avons aucune intention d'enfreindre les sanctions économiques contre la Russie"

Ce mardi 1er mars 2022, Bruno Le Maire, le Ministre de l'Économie, s'est engagé à livrer "une guerre économique" contre la Russie, avant de promettre de nouvelles sanctions. Certaines entreprises de l'Hérault exportent en Russie et se retrouvent pénalisées, à la marge.

L'isolement de la Russie se durcit. Ce mardi 1er mars 2022, Bruno Le Maire, a dit vouloir "livrer une guerre économique et financière totale contre la Russie" pour provoquer "l'effondrement de l'économie russe". Le Ministre de l'Économie a ensuite promis des sanctions économiques.

Un partenaire mineur pour les entreprises héraultaises

Les entreprises de l'Hérault qui travaillent avec la Russie ont compris le message. "Nous n'envisageons absolument pas d'enfreindre ces embargos", s'exclame Benoît Gillmann, le PDG de Bio-UV. L'entreprise, implantée à Lunel, spécialisée dans le traitement de l'eau des piscines, exportent une petite partie de sa production en Russie.

"Nous n'avons aucune intention d'enfreindre ces sanctions." - Benoît Gillmann, PDG de Bio-UV

"Parfois, les fonctionnements pour faire affaire avec la Russie sont indirects, poursuit le dirigeant. On peut passer par des entreprises intermédiaires, voire des pays intermédiaires. Mais dans tous les cas, de par notre éthique, nous n'avons aucune intention d'enfreindre ces sanctions."

Pour l'entreprise Oenobrands, à Montferrier-sur-Lez, qui commercialise des produits qui améliorent la qualité du vin, la Russie est un partenaire mineur mais qui a beaucoup de potentiel. "C'est extrêmement frustrant", lâche Aurélien Bastiani, responsable de ce marché. "Ça fait depuis 2015 que j'essaye de travailler avec la Russie. Il y a eu le Covid-19, puis là, la guerre en Ukraine, alors que je pensais que ça allait repartir. C'est ça qui est difficile..."

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault indique, sur son site Internet, tous les numéros et e-mails utiles que les entreprises qui veulent avoir plus d'informations ou être accompagnées.

Benoît Gillmann, PDG de l'entreprise Bio-UV Copier