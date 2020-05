ENTRETIEN - Crise économique en Loire-Atlantique : l'aéronautique subit une baisse de 40 à 60% de son activité

A l'heure du déconfinement des Français et de la relance économique, certains secteurs industriels semblent mieux armés que d'autres pour affronter la crise qui se profile. Si le secteur de la construction navale résiste et bénéficie de carnets de commandes pleins, les entreprises de l'aéronautique sont elles touchées de plein fouet et ressentent pleinement l'arrêt quasi total de l'activité économique pendant deux mois, liée au confinement de la moitié de la planète. Entretien avec Alain Leroy, président de Néopolia, réseau fédérant quelque 240 entreprises industrielles dans la région Pays de la Loire, invité de France Bleu Loire Océan, ce mardi matin.

Le réseau Néopolia, que vous présidez, regroupe les entreprises du secteur de l'aéronautique, des énergies marines, de la construction navale notamment. Lequel d'entre eux est actuellement le plus touché par la crise post-confinement ?

Le secteur où la situation est la plus tendue, c'est le monde de l'aéronautique. Globalement, le niveau d'activité - suivant la répartition du carnet de commandes des entreprises - est en chute de -40% à -60%. Il faut savoir que c'est une industrie très structurée avec une filière très étendue et donc très rapidement, entre l'arrêt des vols des compagnies aériennes et leur demande de différer les livraisons d'avions, il y a un effet cascade qui intervient. Ça touche d'abord les constructeurs, puis les équipementiers de "rang 1", "rang 2"et dès le troisième ou quatrième rang, on arrive dans les PME.

Vous attendez-vous à des vagues de licenciements dans le secteur de l’aéronautique ?

On ne va pas encore parler de ça. Il y a déjà eu une période très difficile à traverser pour tout le monde. On essaie de regarder et de partager avec la région Pays de la Loire et l'état sur la manière dont on vit cette période qui est très particulière. On va faire remonter, avec l'ensemble de la chaîne aéronautique française, quelques réflexions demain pour proposer plusieurs thématiques, dispositifs qui permettraient d'aider sur les questions de formations, de portages de stocks.

Pensez-vous que ces dispositifs puissent être la solution pour permettre à ce secteur de surmonter la crise économique ?

Chacun de ces outils n'apportera qu'une petite partie de la solution mais si on arrive à avoir plusieurs petites parts, ça en fera in fine une belle, au bout du compte. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois mois, on souffrait tous pour recruter et assurer le plan de charge. Mais ce dernier reviendra. Il faudra deux ans, trois ans ou même quatre ans, tout dépend de si l'on est pessimiste ou pas, mais il reviendra. Et il faudra que l'on ait les compétences et on a absolument besoin de ces dernières.

Pendant cette période-là, les intérimaires seront-ils moins nombreux dans les entreprises ?

Ce n'est pas plus un statut qu'un autre qui est concerné. Il faut que l'on réfléchisse à la manière dont on va mettre en place ce "pont" [pour traverser la crise, ndlr]. Pour y parvenir, il faudra penser à la façon dont on fera de la ré-internalisation de charges. Certaines sont hors Europe et il faut réfléchir au sujet pour savoir en profiter. L'exemple de l'annonce de la construction du futur porte-avions français sur les Chantiers de l'Atlantique [par la ministre des Armées, Florence Parly, au cours de son déplacement à Saint-Nazaire, ce lundi] montre bien que la notion de souveraineté est également importante. Il faut savoir y réfléchir pour l'ensemble de l'économie.

La relance des commandes militaires françaises aux Chantiers de l'Atlantique peut-elle permettre au secteur de traverser cette période sans embûche ?

Pour l'instant, les Chantiers de l'Atlantique et leur réseau de sous-traitants ont largement démontré leurs compétences et leur compétitivité dans l’activité civile et leur diversification dans le secteur des énergies marines renouvelables montre bien qu'ils ont une maîtrise complète de toutes ces technologies. Ce n'est donc qu'un plus et un mieux mais pour l'instant, ils ont une continuité de plan de charge et la filière l'a aussi et c'est tant mieux car c'est à la fois un savoir-faire local mais c'est aussi une économie entière pour toute la région et le pays.

La semaine dernière, le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, évoquait sur France Bleu Loire Océan la nécessité pour les entreprises de la région de se tourner vers le monde de la transition énergétique pour surmonter la crise. Partagez-vous cette analyse ?

Les projets en cours en France doivent être utilisés pour doper l'activité économique mais il n'y a pas que la transition énergétique, on a aussi vu que les industries médicales avaient une forte utilité pour le fonctionnement de l'État et donc il est également utile que l'on fasse attention à ce qu'une part non négligeable de nos activités industrielles reste [en France] pour qu'on puisse avoir une souveraineté.