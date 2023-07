Entretien - Guy Cotret, l'un des investisseurs intéressés par le rachat du CSSA

C'est une semaine décisive pour le CSSA. Le club de Sedan devrait être racheté par le banquier d'affaire rémois Guy Cotret, ex-président d'Auxerre et du Paris FC, et quatre associés. Un dossier est déposé ce vendredi 21 juillet devant le Comité national Olympique et sportif français, le CNOSF.

ⓘ Publicité

Si le CNOSF prononce un avis favorable, le dossier "sauvetage du CSSA" passera alors, dès la semaine prochaine, dans les mains des membres du Comité exécutif de la Fédération française de football. C'est lui qui dira si oui, ou non, le club sedanais restera en National la saison prochaine, où s'il sera bien relégué dans une division régionale pour des raisons administratives.

Selon certaines sources, les investisseurs rachèteraient les parts de l'actuel président Marc Dubois, et s'engageraient à résorber la dette de 900.000 euros. Ils ont l'ambition de bâtir un budget de 3,2 millions d'euros.

France Bleu Champagne-Ardenne : Guy Cotret, comment cette alliance de cinq investisseurs s'est-elle créée ?

Guy Cotret : Nous sommes intéressés à ne pas laisser mourir ce club dans une division très inférieure. Ça n'a rien de péjoratif mais quand on joue dans un stade de 24.000 places, on peut peut-être prétendre à jouer dans un niveau supérieur. Ce club-là ne mérite pas le traitement qui lui est infligé aujourd'hui. C'est l'Histoire du football français. Lorsque vous voyez toutes les photos affichées dans les vestiaires du stade, cela renforce ce sentiment de se dire que ce club ne peut pas disparaître.

À quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir ?

Devant cette situation et ce remue-ménage, on ne peut pas rester insensible et il faut faire quelque chose. Il faut donc saisir le CNOSF avec un dossier déposé dès ce vendredi. On va présenter le projet de reprise avec les éléments

financiers et le CNOSF dira si effectivement le projet qui lui est proposé correspond à quelque chose qui lui semble fiable. Si c'est le cas, il renvoie devant le Comité exécutif de la Fédération qui dit si oui ou non le club est réintégré en National.

Vous y croyez ?

C'est du 50/50 et le temps est un élément négatif. On ne travaille que sur cela depuis plusieurs jours, il faut aller très vite parce que sportivement, il reste six joueurs et le championnat reprend bientôt. Il faut reconstruire un budget, solliciter les sponsors, donc on est très contraints par le temps. Après, la mode dans le football actuel est d'accueillir des fonds américains, chinois ou turcs... Peut-être que l'on donnera sa chance à un groupe de Franco-Français, qui ont envie de sauver un club mythique sans avoir d'intérêts financiers. Ce qui nous anime, c'est la passion et l'envie de conserver ce beau club dans le championnat de France. Peut-être que l'on nous donnera une chance.

Si le CNOSF ou la FFF refuse le maintien du CSSA en National, l'accord ne tient plus ?

Oui, ça ne tient que si Sedan reste dans cette division tout simplement parce qu'il n'y aurait plus de société mais une association. Il n'y aurait plus la forme qui existe aujourd'hui, avec une SAS. Il n'y aurait plus le projet, plus les mêmes contraintes, pas les mêmes ambitions ni organisations. Mais chaque investisseur gardera sa liberté.

Vous êtes Rémois, on vous sait proche du Stade de Reims, vous étiez même dans le comité directeur du club il y a quelques années. Pourquoi vouloir acheter aujourd'hui le CSSA, le "meilleur ennemi" du Stade ?

Oui, le Stade de Reims est mon club de cœur même si j'en ai présidé d'autres. Mais Sedan disparaît, vous vous rendez compte ? Quand le maire de la ville m'a appelé, comment dire non ? C'est un grand club, un grand stade, toute une Histoire. C'est notre meilleur ennemi, mais on a le droit de l'aimer aussi. En 2013, on avait failli reprendre le club. Ca n'avait pas pu se faire à l'époque et ce n'est donc pas un intérêt nouveau.