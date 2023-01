Entretien : "Les conditions ne sont pas réunies pour voter la réforme des retraites", selon Xavier Bertrand

L'exécutif espère toujours un vaste soutien du parti de droite Les Républicains (LR) pour faire passer sa réforme des retraites au Parlement. Ce jeudi, c'est Eric Ciotti, président du parti, ainsi que les deux présidents de groupe au Sénat et à l'Assemblée, qui ont été reçus par la Première ministre Elisabeth Borne. Si Eric Ciotti estime que soutenir la réforme de l'exécutif est "cohérent" pour LR, une voix discordante apparaît à droite : celle de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France estime que les conditions ne sont pas réunies pour voter le texte. De quoi relancer le débat à droite, alors que le gouvernement compte sur les députés LR pour éviter d'avoir recours au 49.3.

Vous dénoncez un projet de réforme des retraites "profondément injuste"... Qu'attendez-vous du gouvernement ?

Je lui demande de bouger sur un certain nombre de points. Je ne cherche pas à bloquer la réforme : un tel projet est indispensable, si l'on vit un peu plus longtemps, alors il faut travailler plus longtemps. En revanche, on ne doit pas pénaliser ceux qui ont commencé à travailler plus jeune que les autres. Bien souvent, ceux sont eux qui ont le moins de formation, le moins de salaires. Les salariés qui ont commencé à travailler autour de 20 ans vont devoir cotiser durant 44 années avec cette réforme, contre 43 ans pour les autres. Je demande à ce que toute personne qui a 43 années de cotisation, puisse partir à la retraite à taux plein avant 64 ans.

Vous souhaitez également un geste en faveur des femmes qui n'ont pas eu de carrière complète...

Toutes ces femmes, qui ont eu des carrières hachées, au delà des enfants qu'elles ont pu avoir, vont devoir attendre 67 ans pour partir à la retraite à taux plein. Ce n'est pas acceptable. Je demande à ce qu'elles puissent partir avec une retraite sans décote deux ans plus tôt, à l'âge de 65 ans.

Saluez-vous la fin annoncée des régimes spéciaux ?

Non, car le gouvernement ne compte y mettre fin que dans 43 ans... Puisque la réforme ne concerne que les nouveaux entrants sur le marché du travail [ce que l'on appelle la "clause du grand père"]. Prenez cet exemple : un comptable de la SNCF va pouvoir partir à 59 ans, tandis qu'une femme de ménage avec une carrière incomplète devra attendre 67 ans. C'est le cas de celles qui ont repris tardivement le travail, après une séparation par exemple. Où est la justice ? Une réforme des retraites, cela demande aux gens davantage que des efforts : ce sont des sacrifices. C'est donc impossible à accepter s'il n'y a pas un maximum de justice. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent très bien travailler jusqu'à 64 ans, j'en fais partie. Mais quand vous êtes abimé par le travail, que vous avez des horaires décalés pendant toute votre carrière... Là, ce n'est même pas à 62 ans qu'il faut partir, c'est beaucoup plus tôt. 64 ans, ça ne peut pas être pareil pour tous les Français, parce qu'il n'y a pas deux carrières qui se ressemblent. Les experts qui calculent tout à longueur de journée ne doivent pas réagir avec une calculette à la place du cœur.

Que dites-vous à vos amis à droite qui s'apprêtent à voter cette réforme ?

Qu'il faut plus de justice dans cette réforme. Cela fait partie des conditions pour voter cette réforme, pour pouvoir la soutenir. C'est à portée de la main, la première ministre Elisabeth Borne avait déclaré qu'elle était prête à faire évoluer son texte, alors il faut que le texte bouge.

Vous demandez donc aux députés Les Républicains de ne pas voter le texte en l'état ?

Aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies pour le voter parce que la justice n'est pas au rendez-vous.