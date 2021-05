Entretiens à distance, forum virtuel ... comment les entreprises normandes recrutent avec la crise sanitaire ?

Enedis organise ce mercredi et ce jeudi un forum en ligne, un e-forum pour recruter ses futurs collaborateurs. "Ce e-forum, quand vous vous connectez à la plateforme, vous avez plusieurs halls qui vous accueillent, un premier où vous pouvez assistez à des conférences sur la politique d'Enedis par exemple, et deux autres, un sur l'embauche et l'autre sur l'alternance", commence Nicolas Lobry, directeur des ressources humaines chez Enedis Normandie. Dans la région, l'entreprise recrute 16 salariés en CDI. Et 49 contrats d'alternance sont à pourvoir.

S'adapter avec la crise sanitaire

"Tout le monde peut se connecter à ce forum, il faut juste être en recherche d'emploi ou d'alternance", sourit Nicolas Lobry. De bac pro à bac+5, de nombreux postes sont à pourvoir. De technicien à cadre. "Avec les conditions sanitaires, on a été obligé d'organiser ce forum de manière virtuelle", poursuit le DRH d'Enedis Normandie.

L'objectif à la fin de ces deux jours de forum virtuel est de trouver de la main d'oeuvre. "Il y a des emplois ou de l'alternance. On a des choses à proposer aux personnes qui voudraient rentrer chez Enedis - une fois rentrée, c'est généralement 40 ans de carrière - et des emplois qui leur permettront d'évoluer dans l'entreprise, de technicien de maintenance à directeur d'une unité par exemple", ajoute Nicolas Lobry.

On va regarder le savoir-être de la personne et sa capacité d'adaptation dans l'entreprise - Nicolas Lobry, DRH d'Enedis Normandie.

"On s'adapte tous les jours à ces nouvelles dispositions. Globalement le recrutement même avant la pandémie s'était adapté. Aujourd'hui il y a de nouveaux canaux de recrutement qui n'existaient pas il y a un ou deux ans. Avant il y avait des choses très précises, un CV... tout ça, ça existe encore mais ce n'est pas regardé aussi fortement qu'avant. On va regarder la perception de la personne. On va regarder le savoir-être de la personne et sa capacité d'adaptation dans l'entreprise", conclut Nicolas Lobry.

Des entretiens physiques toujours d'actualité

Beaucoup de rencontres virtuelles, à Pôle Emploi, il a fallu assurer la continuité. "Les canaux à distance ont été beaucoup utilisés. On a monté des sessions de recrutement par Skype, des entretiens téléphoniques, en visio. Et puis nous avons développé un produit, le salon en ligne, qui permet à une entreprise de déposer son offre sur cet espace et les candidats demandeurs d'emploi ont la possibilité d'y rentrer et rentrer en contact directement avec le recruteur par exemple. On en a fait dans le département dans le secteur de la santé par exemple", détaille Philippe Barnabé, directeur territorial de Pôle Emploi en Seine-Maritime.

Les premières étapes de pré-recrutement se font par ce biais, le virtuel. "Par exemple pour Siemens Gamesa, l'usine qui construit des éoliennes offshore, on a maintenu des sessions de recrutement par simulation. On a permis à des dizaines de demandeurs d'emplois d'être proposés à des entreprises qui recrutent", explique Philippe Barnabé.

"L'enjeu a été de très très vite nous adapter. On réussit à rendre le service à distance malgré la contrainte sanitaire. Il n'y a pas eu de rupture dans l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui dans le département plus de 80% des entreprises qui nous confient le recrutement sont satisfaites (...) il faut innover en permanence", conclut Philippe Barnabé.