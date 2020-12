Entrez dans l'un des centres de tri de La Poste d'Epernay, face à un afflux de colis record

Toute la journée, les camions se succèdent sur la plateforme de déchargement de ce centre de tri d'Epernay, quartier Terres Rouges. Chaque camion est bondé de colis entassés dans des chariots à roulettes. "Ah ça c'est sûr, on n'a pas le temps de s'ennuyer en ce moment !", sourit Axel. Depuis quelques semaines, lui et ses collègues chargent et rangent 2 500 colis par jour, soit plus du double par rapport à d’habitude.

"C'est certain, on bat des records !", explique Jean-Luc Bénézech le directeur de l'établissement. "On avait anticipé parce qu'on sentait que ça arriverait et on avait l'expérience du premier confinement".

Les colis sont déchargés, puis triés et rangés pour faciliter les tournées des facteurs © Radio France - Aurélie Jacquand

Axel fait partie des 20 personnes embauchées en renfort dans ce centre de tri d'Epernay © Radio France - Aurélie Jacquand

Pour faire face : des embauches et des investissements en matériel

Dix personnes ont été embauchées en renfort et dix autres suivront dans les jours à venir. Cinq CDI ont également été signés. Jean-Luc Bénézech a également investi dans du matériel : "Des voitures plus grandes et puis par exemple cette table à rouleaux, pour faciliter le travail des agents qui trient les colis, ça évite de la manutention".

Des tournées supplémentaires ont aussi été mises en place à Epernay, l'après-midi, parce que l'objectif de La Poste est de livrer chaque colis en 48h maximum. "Tout cet espace réservé aux colis sera vide le 24 décembre, c'est notre objectif !", souligne le directeur du centre.

Reportage au sein du centre de tri d'Epernay Terres Rouges Copier

Les colis arrivent dans ces chariots à roulettes avant d'être entreposés sur les étagères bleues © Radio France - Aurélie Jacquand

Au niveau national, 9 000 saisonniers ont été embauchés par La Poste, qui s'attend à traiter jusqu'à 4 millions de paquets par jour ! Et son conseil, si vous voulez que tout soit en temps et en heure au pied du sapin, c’est de commander avant le 21 décembre.