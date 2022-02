Envie de devenir infirmier ou aide-soignant ? Portes ouvertes à la Croix-Rouge à Nîmes

L'institut de formation de la Croix-Rouge ouvre ses portes à Nîmes ce samedi, pour les métiers d'infirmier et d'aide-soignant.

Vous souhaitez devenir infirmier, aide-soignant ? Portes Ouvertes à l'institut de formation de la Croix-Rouge à Nîmes ce samedi, de 10h à 16h. Les rencontres se déroulent au 2160 chemin du Bachas. Vous pourrez découvrir les locaux, salles de simulation, CDIR (centre de documentation, d'information et de recherche) et offre de mobilité internationale et Erasmus+.

Inscription souhaitée en ligne.