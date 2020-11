Envie de vous essayer à l'artisanat ? La plateforme Wecandoo débarque à Rouen

Créée en 2016, la plateforme Wecandoo débarque à Rouen (Seine-Maritime). "L'idée c'est de permettre au grand public d'aller chez un artisan pendant quelques heures, de s'initier à son savoir-faire et de repartir avec une création", explique Edouard Eyglunent, co-fondateur du site, invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

Le prix est fixé avec l'artisan

Ces ateliers réunissent entre deux et cinq personnes et permettent de fabriquer des choses aussi variées que du fromage, des sacs, des tables, etc. "Tous les gens qui réservent ces ateliers payent pour y participer et reversent de l'argent à l'artisan", explique encore Edouard Eyglunent.

Le prix est fixé avec le professionnel selon le coût de la matière première et sa rémunération à l'heure. Soit entre 30 et 300 euros, selon les ateliers. Et l'artisan vous aide, bien sûr, si vous n'arrivez pas à fabriquer votre ceinture...

Pour le moment, avec le confinement, les ateliers et le site sont en stand by. "On souhaitait quand même le lancer, surtout en préparation de Noël, poursuit Edouard Eyglunent. C'est très difficile en ce moment pour les artisans, donc si on peut déjà commencer à vendre des ateliers qui ont lieu l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle."

Toutes les infos pratiques sur le site wecandoo.fr