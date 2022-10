Environ 1 500 manifestants à Nîmes pour les salaires et le droit de grève

"Si on ne bloque rien, on ne nous entend pas": des milliers de personnes sont descendues dans la rue mardi en France pour la journée de "mobilisation et grève" interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. A Nîmes, ce sont environ 1500 manifestants qui sont venir grossir les rangs du cortège.

Le départ était fixé devant le Carré d'Art.

Le départ était fixé devant le Carré d'Art. © Radio France - Grégory Jullian

Dans les rangs, notamment, des enseignants.

Sur une pancarte : "Enseignants : professeur débutant : 2,2 fois le SMIC en 1980, 1,21 fois aujourd'hui" © Radio France - Grégory Jullian

Sur cette pancarte, un enseignant résume l'évolution du salaire d'un professeur, et surtout la comparaison avec les salaires dans les autres pays européens.

Sur cette pancarte, un enseignant résume l'évolution du salaire d'un professeur, et surtout la comparaison avec les salaires dans les autres pays européens. © Radio France - Grégory Jullian

Un rassemblement était également organisé un peu plus tôt à Alès.. Ils étaient à Alès 800 selon la police, un millier selon l'intersyndicale.

Par ailleurs, les cheminots nîmois et alésiens ont reconduit le mouvement de grève pour demain, mercredi. Prochaine assemblée générale : 11 ce mercredi au dépôt.