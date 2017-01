Environ 150 agents de la région Nouvelle Aquitaine ont boycotté les vœux de leur président à Limoges

Le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, est venu présenter ses vœux aux agents du Limousin ce mercredi. Mais comme lundi à Poitiers, une bonne partie d'entre eux a préféré se rassembler dehors, sous la pluie, plutôt que d'y participer. Un préavis de grève va même être déposé.

Journée pluvieuse mais pas vraiment heureuse ce mercredi pour Alain Rousset. Le président PS de la région Nouvelle Aquitaine, est venu présenter ses vœux aux agents. Mais comme lundi à Poitiers, une bonne partie d'entre eux (environ 150) a décidé, à l'appel de l'intersyndicale, de boycotter ce rendez-vous. Munis de leurs parapluies et de leurs revendications imprimées sur papier A4, ils ont dénoncé une situation devenue "insupportable", un an après la naissance officielle de la Nouvelle Aquitaine. À leurs yeux, il y a un véritable "manque de concertation et de considération". Certains parlent même de souffrance au travail pour des agents qui pour la plupart ne savent toujours pas quelles seront leurs missions futures.

Dans un communiqué, leur direction explique que la fusion de trois anciennes régions est un "exercice inédit" qui "exige de ne pas confondre vitesse et précipitation". Alain Rousset a aussi annoncé aux agents qui avaient décidé de l'écouter, la consolidation de la cellule Ressources Humaines dédiée à l'accompagnement des agents. La mise en place rapide de chargés de mission "accompagnement" au sein de chaque pôle, le renforcement du plan de formation ou encore l'ouverture du cycle de négociation sur les conditions de travail. La première réunion, prévue de longue date, aura lieu ce jeudi à Bordeaux avec les organisations syndicales.

Les vœux des agents de Limoges affichés sur la voiture de leur président Alain Rousset à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

Quand à l'intersyndicale, elle se dite prête à la grève. Sachant qu'aucune proposition des représentants du personnel n'a été prise en compte pour le moment. Ils attendent de voir si ils seront enfin entendus lors d'une réunion spéciale sur ce malaise au sein de la région, prévue vendredi avec les syndicats. Selon le leader du mouvement à Limoges, Christophe Nouhaud, "on peut toujours rêver... Sinon, un préavis de grève est prêt à être déposé." En vue d'une journée d'action envisagée la semaine prochaine. En attendant, les agents de Bordeaux auront à leur tour l'occasion d'exprimer leur colère, lors des vœux que leur a réservé Alain Rousset, également vendredi.