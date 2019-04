Environ 150 personnes à la manifestation des retraités pour le pouvoir d'achat à Amiens

Ils ont défilé dans les rues de la ville ce jeudi après-midi pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat et la politique du gouvernement.

Amiens, France

Des retraités dans les rues d'Amiens pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils étaient environ 150 à défiler à l'appel de neuf associations et syndicats. C'était la 7ème journée d'action des retraités depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Les revendications sont toujours les mêmes : ils protestent contre la hausse de la CSG et le quasi-gel des pensions.

"Mon frigidaire date d'avant 1970, ma télé a 20 ans"

Serge, 85 ans, à tenu à venir manifester. Cet ancien peintre commencé à travailler à 14 ans. Et a du mal à s'en sortir avec sa petite retraite : _"Je gagne 1050 euros par mois : ce n'est pas beaucoup. Je dois faire attention quand je fais des courses, je vais dans les magasins où c'est le moins cher. Je ne profite pas, je ne vais jamais au cinéma._ Et j'ai des affaires très anciennes chez moi : _mon frigidaire date d'avant 1970_, ma télé a 20 ans. Je ne la remplace pas parce que je peux pas. Je ne pensais pas que ma retraite se passerait comme ça, il faudrait qu'on ait plus. Mais bon, avec Mr Macron... Il n'aime pas les vieux, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, lui aussi sera âgé un de ces jours, c'est ce que je lui souhaite !"

Serge, 85 ans, se définit lui-même comme "le plus vieux de la manif" © Radio France - Claudia Calmel

Une quarantaine de retraités a aussi manifesté à Friville-Escarbotin ce jeudi matin.