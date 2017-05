Environ 150 personnes à la manifestation des agents territoriaux de Château-Gontier

Le mouvement de grève portait sur le dialogue social et les conditions de travail.

Ils étaient environ 150, ce jeudi matin, devant la mairie de Château-Gontier. Des agents municipaux, mais aussi des salariés de la Communauté de Communes et du Centre d'Action Social. Une grève à l'appel de la CFDT pour dénoncer le manque de dialogue social avec leur direction et pour demander plus de reconnaissance : ils estiment -en effet- que leurs conditions de travail se sont dégradées ces derniers temps. Ils parlent de décisions prises sans concertation, de départs à la retraite non-remplacés et de charges de travail qui évoluent sans que les employés soient consultés.

Une nouvelle réunion est prévue le le 8 juin entre la mairie et les représentants du personnel.

Une délégation des représentants du personnel a été reçue par le maire : il n'y a pas eu pas d'avancées significatives ni d'autre mobilisation programmée.

