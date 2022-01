Environ 150 salariés du secteur médico-social manifestent à Besançon

Quelques 150 salariés du secteur médico-social se sont rassemblés ce mardi matin 11 janvier devant le siège de l'Agence Régionale de Santé, sur le parvis de la gare Viotte à Besançon. Une manifestation à l'appel d'une intersyndicale CGT, SUD, FO et FSU, pour réclamer une augmentation de salaire de 300 euros pour tous et une amélioration des conditions de travail. Un cortège s'est formé pour se diriger vers la préfecture, à travers le centre-ville de Besançon.

Les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé associatif à but non lucratif n'ont toujours pas digéré de ne pas bénéficier de l'augmentation salariale obtenue en juillet 2020, à l'issue du "Ségur de la santé", par les personnels des hôpitaux publics et des EHPAD publics et privés. Depuis, explique David Guerret, l'un des représentants de l'intersyndicale, "les organisations d'employeurs et l'Etat ont reconnu que les métiers de la personne dans le secteur médico-social étaient sous-payés, les employeurs sont confrontés pour cette raison à une attractivité en berne et ont du mal à recruter".

Une menace sur les droits des salariés et les conditions de travail selon les syndicats

Mais selon les syndicats, les employeurs comme l'Etat veulent en profiter pour remettre à plat les conventions collectives, en les nivelant par le bas. "Le gouvernement ne nous prend pas au sérieux, et organise main dans la main avec les patrons du secteur, la casse de nos métiers", écrit l'intersyndicale, pour laquelle les droits collectifs, les conditions de travail et le pouvoir d’achat des salariés sont menacés.