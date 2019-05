Environ 2 000 fonctionnaires ce jeudi dans les rues de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Ils en ont marre des baisses de budget. C'était le message dominant de la fonction publique, ce jeudi, dans les rues de Clermont-Ferrand. A 10h ce matin, ils se sont rassemblés place du 1er mai avant de défiler devant quelques services publics symboliques : la gare, le lycée Jeanne d'Arc, les universités de lettres et de droit, et le rectorat.

Claude, un fonctionnaire territorial s'alarme : "il faudrait éviter de supprimer tous les postes s'il veulent avoir des gens sur le terrain. Il n'y a déjà pas assez de monde et ils veulent encore supprimer des effectifs, ou mettre des contractuels à la place, comme ça au bout d'un an ils peuvent les mettre dehors".

Après la métropole et l’ARS (Agence régionale de santé), les manifestants passent devant la gare de Clermont-Ferrand pic.twitter.com/THsjbWrkW1 — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 9, 2019

Dans le cortège, des enseignants, des pompiers, des policiers, des agents pénitentiaires ou encore des fonctionnaires du ministère de la défense. Comme Laurent, il est agent à l'AIA (Atelier Industriel de l'aéronautique) de Clermont-Ferrand. "On constate qu'on a un président qui fait ce qu'il a envie de faire et qui n'écoute pas la rue. Les organisations syndicales sont totalement exclues du dialogue."

Le personnel des Ehpad était mobilisé ce jeudi © Radio France - Tristan Barraux

Après la crise qui avait touché les Ehpad l'année dernière, le personnel estime ne pas du tout avoir été entendu depuis. Ils se sont donc joints à la manifestation. Patricia est infirmière en Ehpad : "les Ehpad on en parle beaucoup, mais sur le terrain professionnel on ne voit pas d'évolutions. Au contraire on voit des mesures de restrictions", s'inquiète-t-elle.

La manifestation clermontoise s'est terminée sur la place de Jaude. Dans le reste de la région, 600 personnes ont manifesté dans l'Allier. Ils étaient 300 à Aurillac.