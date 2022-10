Environ 2 000 personnes dans les rues du Mans pour les salaires et le droit de grève

En Sarthe, l'appel à la journée nationale de grève et de manifestation ce mardi 18 octobre était lancé par cinq organisations syndicales : FO, CGT, FSU, CNT et Unef. D'après notre comptage, environ 2 000 personnes y ont répondu en venant défiler en fin de matinée dans les rues du Mans, au nom de l'augmentation des salaires et de la défense du droit de grève. Les organisateurs ont revendiqué 3 000 participants.

Le cortège s'est élancé vers 11 h 30 de la place de la préfecture © Radio France - Ruddy Guilmin

Dans le cortège ouvert par la CGT et fermé par FO, des fonctionnaires, des territoriaux et des enseignants étaient présents. Ainsi que beaucoup de salariés du privés, notamment du secteur industriel : Renault, Bordeau-Chesnel, Bigard ou encore LTR industries. Si certains, scandalisés par les réquisitions lancées la semaine dernière par le gouvernement, étaient venus soutenir avant tout "leurs camarades des raffineries et des dépôts pétroliers", l'immense majorité des manifestants prônait une "augmentation générale des salaires".

Plusieurs dizaines d'élèves du lycée Bellevue du Mans, bloqué au petit matin, ont également rejoint la manifestation pour dénoncer le système Parcoursup, ainsi qu'un petit groupe venu du lycée Funay-Hélène Boucher.