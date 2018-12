Environ 200 gilets jaunes manifestent en centre-ville du Mans

Le Mans, France

Il fallait être courageux pour manifester ce samedi alors qu'il tombait par moment des trombes d'eau glacée. Environ 200 gilets jaunes sarthois l'ont fait, pendant plus de deux heures. Partis de Saint-Martin, à Pontlieue, vers 14 h, les militants ont remonté toute l'avenue Jean-Jaures, avant de zigzaguer dans les rues du centre-ville, sans vraiment respecter le parcours qui avait été annoncé. Rue nationale, rue des minimes, autour du marché de Noël, ou dans les rues piétonnes du quartier Saint-Nicolas les gilets jaunes ont rappelé leurs revendications : plus d'argent, plus de démocratie directe et la démission du Président de la République.

Soutenus par certains commerçants qui les encourageaient sur leur passage, les gilets jaunes ont terminé leur manifestation devant le palais de justice, afin de dénoncer les condamnations prononcées la veille. Ils ont également observé une minute de silence en hommage aux huit personnes mortes en marge du mouvement depuis le 17 novembre.

Une cinquantaine de personnes a également manifesté à Sablé-sur-Sarthe sous la forme d'une opération escargot.