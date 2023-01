Environ 200 personnes mobilisées pour dénoncer l'insécurité routière à Villers-lès-Nancy

L'appel à mobilisation a été largement suivi par environ 200 cyclistes, adultes et enfants, ce samedi après-midi, pour dénoncer l'insécurité routière sur l'avenue Paul Muller de Villers-lès-Nancy.

En un an, trois personnes (deux cyclistes et un piéton) sont décédés percutés par des voitures, sur cet axe où la vitesse est limitée à 70 km/h et qui ne possède pas de piste cyclable. Le dernier accident remonte à ce début de semaine.

Des cyclistes qui se sentent désormais trop vulnérables, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux aménagements, à l'image de Francis. "Moi je n'emprunte pas cette avenue à vélo, elle est beaucoup trop dangereuse. je prends la route parallèle de Maron. "

Lors de ce rassemblement, des pistes pour réduire l'accidentalité ont été évoquées, comme la limitation de vitesse à l'approche du passage piéton qui dessert le parc de Brabois, et des dos d'âne.

Des temps d'hommages ont été respectés aux trois lieux où les accidents mortels sont survenus.