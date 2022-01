Environ 200 salariés de la SAM manifestent devant le ministère de l'Économie

Environ 200 salariés de la SAM étaient rassemblés ce mercredi après-midi à Bercy devant le ministère de l’Économie. Une mobilisation à la capitale pour réclamer un projet industriel de reprise de leur usine, liquidée en novembre dernier. Les salariés du sous-traitant de Renault voulaient montrer qu'ils ne lâchaient rien, malgré leur licenciement.

"On se bat pour la survie de notre bassin de population", explique Philippe à l'AFP. Les salariés occupent leur usine depuis plus de 50 jours. Ils assurent qu'ils peuvent redémarrer la production rapidement et proposer des composants pour les moteurs hybrides et électriques.

Yannick Jadot soutient les salariés

Aux côtés des salariés ce mercredi après-midi, il y avait le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot. "On a besoin d'entreprises comme la SAM pour la transition écologique", a-t-il expliqué. Philippe Martinez, le leader de la CGT, était également présent. Il s'était déjà rendu sur le site de l'usine à Decazeville en fin d'année dernière.

Yannick Jadot, candidat écolo à la présidentielle, est venu soutenir les SAM ce mercredi après-midi. © AFP - ERIC PIERMONT