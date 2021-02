Environ 200 salariés réunis sur le site de Primetals Technologies pour demander des garanties avant la revente

"L'entreprise Primetals de Montbrison a fêté ses 100 ans en 2017. Aujourd'hui elle va être rachetée par l'allemand Mutares. Nous on est d'accord pour travailler avec eux, mais ce qu'on veut, c'est qu'avant de vendre, le groupe Primetals investisse dans l'entreprise, pour qu'on puisse tenir, parce que sinon on risque de perdre nos emplois", explique Miloudi Barkaoui, qui travaille dans l'entreprise depuis 30 ans.

Ce lundi 15 février, le CSE qui représente les salariés négocie une dernière fois avec la direction avant la revente. Ils demandent des investissements suffisants pour pouvoir tenir une fois qu'ils ne feront plus partie du groupe Primetals, qui fabrique des équipements pour la sidérurgie et la métallurgie dans le monde entier. Le CSE demande 7 millions d'euros d'investissement, la direction, et notamment le principal actionnaire, le japonais Mitsubishi, refuse de donner plus que 3 millions, selon les élus du CSE. "C'est trop peu, et en plus, les salaiés ne demandent rien pour eux, cet argent, c'est vraiment juste pour tenir", explique Miloudi Barkaoui.

"On va devenir une petite PME de 260 personnes environ, on n'aura plus un groupe derrière nous pour nous aider, on sera indépendants. Pour arriver à s'autogérer complètement, on a besoin que des investissements soient faits", explique Candice Sève, élue suppléante au CSE.

Un cerceuil a été disposé à l'entrée du site pour représenter la perte de certains emplois. © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Il va y avoir de la casse sociale"

En rachetant l'entreprise, Mutares n'investira pas. Le groupe d'investissement rachète des sociétés en difficulté pour les restructurer. Les salariés savent déjà que 20 à 50 personnes devront quitter l'entreprise. "C'est un plan social maquillé : notre carnet de commande est vide pour le mois de mars, donc on est rachetés mais sans travail derrière, il va y avoir des surprises. On doit aller chercher les clients nous-mêmes mais ça prend du temps, donc certains vont perdre leur travail" estime Olivier Léo, fraiseur dans l'entreprise.

"_On aimerait que Primetals joue le jeu et donc remplisse le carnet de commandes et qu'ils nous laissent du financement pour qu'on puisse se retourner le temps que Mutares reprenne les rennes_. Si on n'a pas d'investissement, il va y avoir de la casse sociale", poursuit-il.

Les employés présents sur le site depuis 10h du matin sont prêts à y rester jusqu'à minuit, heure à laquelle les négociations doivent se terminer. Pour certains, il va même peut-être falloir employer la manière forte. "_On garde espoir, une boîte comme ça qui ferme, en France, ça ne se remontera plus jamais, il faut absolument garder le site_" conclut Olivier Léo.