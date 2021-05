EN IMAGES - Environ 200 soignants des services de réanimation manifestent à Marseille

Alors que la lente décrue de l'épidémie se confirme, le Premier ministre Jean Castex détaille ce mardi la première étape du déconfinement fixée au 19 mai. Dans le même temps, les soignants des services de réanimation, sont en grève ce mardi.

"Pour avoir un pousse seringue qui marche, j'en débranche un pour rebrancher l'autre." - Véronique infirmière en réa à l'hôpital Nord

Des rassemblements sont prévus un peu partout en France, notamment à Marseille pour une manifestation régionale entre la porte d'Aix et le siège de l'Agence Régionale de Santé. "Environ 150 à 200" personnels de santé, selon la police, étaient au rendez-vous. Beaucoup d'infirmiers, venus des Bouches-du-Rhône et du Var, pour réclamer des salaires revalorisés et la reconnaissance de leur spécialité en réa, mise en avant par la crise du covid. "J'entends souvent qu'on a ouvert 10.000 lits de réa. Oui mais dans quelles conditions parce qu'on n'a pas plus de matériels, s'insurge Véronique sur France Bleu Provence.

Infirmière depuis deux ans en réanimation à l'hôpital Nord de Marseille, elle décrit ses conditions de travail. Il y a des nuits, pour avoir un pousse seringue qui marche, j'en débranche un pour en rebrancher un autre. On mélange les traitements pour avoir assez de pousse seringue. Au lieu de soigner tout le monde, on doit choisir lequel est le plus grave ou celui qui nous touche le plus pour le soigner. On vit mal ces conditions".

La CGT Santé appelle à la grève les infirmiers anesthésistes le 17 mai, là encore pour la reconnaissance de leur spécialité.