Environ 200 travailleurs du secteur médico-social mobilisés à Caen pour des salaires plus élevés

Educateurs, aides soignants, auxiliaires de vie... Tous demandent une revalorisation de leurs salaires. Ils ont manifesté devant le Conseil départemental du Calvados ce mardi 15 juin.

Des salaires en retards pour les syndicats

"Un éducateur, c'est BAC+3," explique Jérôme Turge, délégué CGT, "il commence à 1 350 euros." Trop bas pour le syndicaliste qui est aussi éducateur et cela concerne aussi des métiers encore plus qualifiés : "Une orthophoniste, c'est BAC+5 et elle commence aussi à 1 350 euros." Pour Jérôme Turge, ces niveaux de rémunération ont des conséquences : "C'est un secteur qui a du mal à recruter et où il y a _beaucoup de démissions_."

Pour Valérie Harel, co-secrétaire départementale SUD Santé Socio, ces augmentations de salaires sont aussi une question de reconnaissance pour le travail effectué. "On ne peut pas se contenter de dire aux gens "oui, c'est bien ce que vous faites". Il faut aussi le valoriser et cela passe par le salaire," explique la syndicaliste. Pour les syndicats, il manque donc entre 300 et 400 euros de salaire en plus par mois pour ces métiers du médicaux social.

Des discussions au Conseil départementales sans garanties

Des représentants syndicaux ont pu rencontrer une délégation du Conseil départemental ce mardi matin mais à une semaine des élections départementales, aucun élu n'était présent. "Ils nous ont écouté," indique Thérèse Richard, déléguée FO, "ils renvoient après les élections, donc pas de prise de décision." Le Conseil départemental a indiqué aux syndicalistes qu'ils pourraient reprendre la discussion en septembre, quand une nouvelle feuille de route sera adoptée pour les nouveaux élus du scrutin qui a lieu les dimanches 20 et 27 juin.