Environ 2000 fonctionnaires dans les rues de Nancy ce mardi après midi

Infirmiers, personnels des crèches municipales, policiers ou encore travailleurs sociaux, toutes les catégories de fonctionnaires étaient représentées dans la manifestation nancéienne de ce mardi après-midi pour protester contre la politique du gouvernement.

Le lieu de départ de la manifestation se voulait symbolique, c’est devant l’entrée de l’hôpital central de Nancy (plus important employeur de fonctionnaires dans le département) que le cortège s’est élancé.

Emmanuel Macron, cible des slogans des manifestants © Radio France - Mohand Chibani

je ne demande pas grand chose, je veux juste plus de postes pour faire mon travail correctement, Stéphanie, aide-soignante dans une maison de retraite

Sa blouse d’infirmière sur le dos, Sabine veut témoigner de ses conditions de travail devenues de plus en difficile « cela fait 10 ans que je suis infirmière au CHU, aujourd’hui, nous sommes une infirmière pour 12 patients, impossible dans ces conditions de nous occuper convenablement de tous les malades. J’ai été embauché à 1500 euros nets par mois, mon salaire n’a pas augmenté depuis ou en tout cas très peu », sentiment partagé par Stéphanie, aide-soignante, dans une maison de retraite de l’agglomération de Nancy « Nous, on fait en moyenne 15 toilettes tous les matins, on ne prend plus le temps de nous occuper de nos ainés, je ne demande pas grand-chose, je veux juste plus de postes pour faire mon travail correctement »

Du jamais vu depuis 10 ans, toutes les organisations syndicales appelaient à manifester © Radio France - Mohand Chibani

nous sommes loin d'être des nantis, Xavier, policier à Dombasle

Cible du mécontentement, le président Emmanuel Macron dont le nom a inspiré de nombreux slogans « Macron, c’est toi qui fout le bordel ! » ou encore « je ne suis ni fainéant, ni illettré mais un fonctionnaire fauché et insulté », message que l’on peut lire sur la pancarte de Xavier, policier au commissariat de Dombasle « Cela fait 20 ans que je suis policier de nuit à Dombasle, c’est très difficile, on a eu la période des attentats, on est toujours les premiers confrontés à la misère sociale, nous sommes loin d’être les nantis tels que le gouvernement nous présente. La hausse de la CSG, pour moi c’est 40 euros en moins sur ma fiche de paie. 40 euros c’est mon budget carburant pour venir au travail »

Des policiers en colère ont participé à la manifestation © Radio France - Mohand Chibani

On sent que la colère monte, Pascal Debay, secrétaire général de la CGT en Meurthe et Moselle

Pascal Debay, secrétaire départemental de la CGT en Meurthe et Moselle observe au loin pour compter les manifestants « ça a l’air de prendre » se réjouit-il « c’est surtout une bonne chose que toutes les organisations syndicales se retrouvent aujourd’hui pour protester contre la politique du gouvernement. On sent que la colère monte, tout le monde en a marre de l’austérité, tout le monde en a marre des restrictions, le message est clair, on a besoin de services publics partout et pour tous et ce n’est pas qu’un slogan »

Slogans anti Macron © Radio France - Mohand Chibani