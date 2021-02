Environ 250 manifestants dans les rues d'Amiens pour dire non à la précarité

Après différentes manifestations au cours du mois de janvier, la mobilisation des syndicats se poursuit, notamment contre la précarité. Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce jeudi dans la Somme, à Albert, Abbeville et à Amiens, où un cortège d'environ 250 personnes a fait un tour de la ville depuis la gare. Une marche à l'appel de la CGT, Solidaires, la FSU, la CNT et de plusieurs organisations étudiantes. La coordination des intermittents et précaires de Picardie était également présente.

Une mobilisation plutôt faible que comprend Guillaume Ancelet, secrétaire départemental de la FSU dans la Somme. Il espère un élan collectif dans les prochaines semaines pour lutter contre la précarité.

Aujourd'hui, il y a une crise sanitaire qui est compliquée, les gens ont peut-être du mal à sortir en manifestation. La météo n'est pas formidable, mais on sait qu'en gardant cette lumière allumée, l'étincelle pourra redémarrer au moment où les gens vont vraiment prendre conscience de l'impact des politiques sur leur vie de tous les jours et ce qu'ils auront perdu pendant cette crise sanitaire, il faudra le regagner à la sortie de la crise.

À Albert, une cinquantaine de personnes s'est aussi rassemblée pour dénoncer le plan de sauvegarde de l'emploi qui menace les sous-traitants du secteur aéronautique à cause de la crise sanitaire. 500 à 1 000 emplois pourraient disparaître.