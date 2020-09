Environ 500 personnes mobilisées pour la rentrée syndicale à Nîmes

Plusieurs cortèges ont ouvert la rentrée syndicale ce jeudi à Nîmes, comme à Paris, Nantes, Rennes ou encore Bordeaux. Ce mouvement à l'appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU, veut dénoncer les suppressions d'emploi et réclamer des hausses de salaires, au moment où se multiplient les restructurations et les plans sociaux.

Manifestation à Nîmes (17/09/20) pour des hausses de salaires © Radio France - Natacha Kadur

A Nîmes, le cortège rassemble 400 personnes selon la police, entre 600 et 800 selon la CGT. A Alès où un autre rassemblement a été organisé, 150 personnes étaient mobilisées selon la police, entre 400 et 500 selon les syndicats.