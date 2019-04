Environ 600 retraités manifestent dans le centre-ville de Tours

À cause de l'exercice de sauvetage dans la rue nationale, les retraités ont finalement tourné rue Berthelot, à 10h45, pour poursuivre la manifestation devant la préfecture.

600 retraités ont manifesté dans le centre-ville de Tours, au départ de la place Jean Jaurès, ce jeudi matin vers 10h15, pour protester contre leur perte de pouvoir d'achat et le maintien de la retraite par répartition. Une manifestation à l'initiative de huit syndicats comme la CGT, Solidaires ou encore CFE-CGC et avec des slogans comme par exemple : " Retraite par point, on n'en veut point ".

Compte tenu de l'exercice de sauvetage mené par Fil bleu dans le haut de la rue Nationale, les manifestants ont dû dévier de leur trajet initial pour finalement atterrir devant la préfecture vers 11h. Ils ont ensuite regagné la place Jean-Jaurès par la suite.

Il s'agit de la deuxième manifestation de l'année après celle du 31 janvier dernier qui avait réuni 520 personnes dans le centre de Tours.