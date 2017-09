PHOTOS : Environ 800 personnes contre la réforme du code du travail à Avignon

A l'appel d'une intersyndicale, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi matin en un cortège ralliant le cours Jean-Jaurès à la préfecture à Avignon.

Quelques poussettes, des vélos, mais surtout des pancartes et des banderoles rouges, des gilets fluos : ce sont environ 800 personnes qui sont descendues dans la rue ce jeudi matin.

Manifestation (à vélo) contre la réforme du code du travail à Avignon © Radio France - Aurélie Lagain

Tout le monde n'était pas en grève, et pour cause, beaucoup de cheveux blancs dans le cortège, des retraités venus comme Jacqueline s'insurger contre la hausse de la CSG : "J'ai travaillé 40 ans et ça ne me vient pas bien ces 1,7% qu'ils vont me prélever". Mais ce n'est pas que pour ça qu'elle a décidé de se mobiliser : "Je viens surtout pour les enfants... Nous on a fait notre vie, mais nos enfants, qu'est ce qu'ils vont devenir ?"

#LoiTravail A Avignon la manifestation se met en place https://t.co/qDGjkTwCA3 — Aurélie LAGAIN (@a_lagain) September 21, 2017

Des chômeurs dans le rassemblement, et beaucoup d'actifs sous leurs drapeaux : Siniat Plâtre, la SEPR, Smurfit Kappa. Denis, élu chez les épices Ducros à Carpentras. Il s'inquiète pour le CDI, pour des contrats précarisés, mais aussi pour les avantages des salariés : "On va appliquer la fusion des instances représentatives, rediscuter tous les accords : 13e mois, prime de Noël, prime de vacances."

"La semaine prochaine, c'est fini pour moi..." - Marie, n'a finalement pas eu son contrat aidé au renouvelé au lycée Aubanel d'Avignon

Bernard, au vêtement de travail jaune fluo, travaille chez Siniat Plâtres à Mazan. Il a 59 ans, et s'inquiète d'une plus grande flexibilité : "Quelqu'un comme moi qui commence à avoir de l'âge dans l'entreprise, si on leur facilite la possibilité de licencier, pourquoi ils se priveraient de me licencier alors que par rapport à un jeune qui vient de rentrer, je suis à un salaire plus élevé?"

Particulièrement inquiets aussi, ces travailleurs en contrats aidés. Elles sont une poignée à travailler au lycée Aubanel à Avignon, redoutant l'avenir. Marie confirme : "La semaine prochaine, c'est fini pour moi... " A ses côtés, Pascale, aide-documentaliste n'a pas la confirmation qu'elle pourra continuer à travailler: "Les syndicats vont envoyer des courriers, on a fait des pétitions, on a rendez-vous chez le préfet... On continue, on avance, on n'a pas de résultat pour le moment"

Manifestation contre la réforme du code du travail © Radio France - Aurélie Lagain

"A chaque fois je perds une journée de salaire, mais pour moi l'intérêt supérieur du modèle social auquel je crois le vaut." - Farine, fonctionnaire

Beaucoup de fonctionnaires aussi dans la manifestation : notamment des agents du conseil départemental, et des agents de l'hôpital de Montfavet. Derrière ses lunettes de soleil, Richard a quitté la blanchisserie de l'établissement pour la journée : "Le privé comme le public, on ne veut pas s'opposer. Les fonctionnaires ce n'est pas que ce qu'on raconte. Il y a pas mal de choses du privé qui rejaillissent sur le public : pas trop d'augmentation des salaires, gel du point d'indice... Et pour l'avancée des carrières, on n'en a pas trop..."

Le 10 octobre, les fonctionnaires sont à nouveau appelés à la grève. Farine, au conseil département du Gard, sera "bien sûr dans la rue. A chaque fois je fais grève. A chaque fois je perds une journée de salaire, mais pour moi l'intérêt supérieur du modèle social auquel je crois le vaut."