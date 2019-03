Environ un millier de gilets jaunes dans les rues de Caen pour le seizième samedi de mobilisation

La mobilisation des gilets jaunes plus faible qu'il y a quelques semaines à Caen. Environ 1000 manifestants ont défilé dans la ville samedi 2 mars pour l'acte XVI du mouvement, trois fois moins qu'au mois de janvier. Les gilets jaunes espèrent un regain du mouvement après la fin du grand débat.

Caen, France

Des tours, des tours et des tours de centre-ville. Le résumé de ce seizième acte des gilets jaunes à Caen. Les manifestants sont partis vers 14h30 de la place du théâtre et ont déambulé dans les rues pendant plusieurs heures. La mobilisation faiblit, ils étaient environ un millier de manifestants. Parmi eux, certains espèrent revoir de plus gros cortèges après la fin du grand débat. "Quand les gens verront que les taxes continueront d'augmenter, je ne perds pas espoir, ils reviendront", confie Morgane, qui travaille au CHU.

Un hélicoptère a survolé Caen pendant plusieurs dizaines de minutes. Après plusieurs fermetures de grilles de magasins du centre-ville, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la manifestation, sans utiliser de gaz. Le calme est revenu à Caen vers 18h.

Quelques magasins baissent leurs grilles alors que les #GiletsJaunes continuent leur marche dans les rues de #Caen#ActeXVIpic.twitter.com/lSRjpkTzJU — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 2, 2019