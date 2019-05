Environ un millier de manifestants à Nancy contre la réforme de la fonction publique

Nancy, France

Le ciel leur a laissé peu de répit. C'est sous la pluie et dans le vent qu'environ un millier de personnes ont manifesté ce jeudi à Nancy contre la réforme de la fonction publique voulue par le gouvernement. 9 syndicats appelaient à la mobilisation. Ils dénoncent notamment le projet d'élargir le recours aux contractuels.

La dernière mobilisation unitaire des fonctionnaires remonte au 22 mai 2018 © Radio France - Isabelle Baudriller

"Je pense que c'est une façon de réduire le coût", estime Magali Leclaire, secrétaire régionale de l'UNSA-Education. "Les services publics n'ont pas forcément vocation à être rentables, ils doivent rendre un service. C'est le cas des écoles, des hôpitaux. Tout ne doit pas être marchandisé."

Le service public, c'est la richesse des gens qui n'ont pas d'autres bien - Magali Leclaire, UNSA-Education

"On est plus souvent sur nos ordinateurs qu'avec les patients et j'ai beaucoup de mal", renchérit Nathalie Collet. La secrétaire générale de la CGT à la maternité régionale de Nancy ajoute : "Moi, je suis rentrée dans le public parce que j'aime le relationnel et ce ne sont pas des machines qu'on a en face de nous. Maltraiter des gens comme ça alors que ça pourrait être des membres de notre famille, je trouve cela scandaleux".

Parmi les slogans © Radio France - Isabelle Baudriller

Les syndicats s'estiment ignorés par l'exécutif. Avec cette mobilisation unitaire, "c'est la démonstration que les organisations syndicales sont incontournables", lance Henri Lostette, secrétaire académique du SNES-FSU. "Il est important que le président Macron nous écoute réellement et qu'il tienne réellement compte de ce que les syndicats posent comme revendications."

Le projet de réforme de la fonction publique sera examiné par les députés à partir de lundi 13 mai. Application de la réforme prévue au 1er janvier 2020.