Eolien en mer : "investir massivement", le patron du Port Nantes-Saint-Nazaire a l'oreille d'Emmanuel Macron

"Pour ce premier parc offshore, nous avons fait des investissements minimes, mais il va falloir s'y mettre si on veut rester dans la course" résume le directeur général du Grand Port Nantes-Saint-Nazaire, Olivier Trétout.

Les Chinois menacent de monopoliser le marché

Sur le bateau qui emmène Emmanuel Macron ce jeudi 22 septembre au large de Guérande au plus près des 80 éoliennes en mer, le patron du Grand Port a visiblement retenu l'attention du président de la République avec son projet de quai pour l'éolien flottant. Emmanuel Macron, qui veut aller deux fois plus vite sur les énergies renouvelables avec 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050 n'est pas resté insensible à ses arguments.

Une nouvelle forme de construction navale à inventer" - Olivier Trétout, directeur du Grand Port

"La technologie va très vite, les chinois ont déjà développé des turbines super-puissantes et pour rester compétitifs, il va falloir des investissements massifs dans nos ports", explique Olivier Trétout, car avec l'éolien flottant "c'est une nouvelle forme de construction navale qu'il faut inventer". Le chef de l'Etat note sur un calepin.

Olivier Trétout le directeur du Grand Port Nantes-Saint-Nazaire "les chinois ont déjà mis au point des turbines surpuissantes, il faut faire vite" © Radio France - Hélène Roussel

200 millions d'euros pour installer un quai pour l'éolien flottant" - Olivier Trétout

"Que faut-il faire ?" demande Emmanuel Macron. "Investir massivement", lui répond Olivier Trétout car il faut des infrastructures et de l'espace pour construire ces éoliennes du futur. Le flotteur d'une éolienne fait 100 mètres sur 100, les pâles sont longues de 120 mètres contre 75 actuellement, le tout, c'est 350 mètres. "Pour pouvoir fabriquer et assembler 20 parcs d'éoliennes flottantes, il nous faudrait investir 200 millions d'euros". Olivier Trétout plaide aussi pour une collaboration entre les ports, "on n'y arrivera pas seuls pour faire face à la compétition chinoise". Il faut donc que les ports apprennent à travailler main dans la main plutôt que de se tirer dans les pattes.

Message reçu visiblement 5/5 par le chef de l'Etat qui annonce dans son discours la mise en place d'une "stratégie nationale portuaire" et une rencontre dans 15 jours entre les ministres concernés, les gestionnaires des ports et les élus. "Il va falloir investir dans cette nouvelle industrie qui viendra compléter les activités traditionnelles des ports occupés par les armateurs et les plaisanciers" conclue Emmanuel Macron.