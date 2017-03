Eolien en mer : la Normandie attend avec impatience ces parcs offshore

Le Havre accueille ce mercredi et jeudi le salon Seanergy Normandy 2017, sur les énergies marines renouvelables. 3 500 participants et visiteurs sont attendus. L'occasion de faire le point sur les projets de parcs éolien en mer, qui tardent à voir le jour alors que la Normandie est prête...

France Bleu Normandie vous parle ce matin des énergies marines renouvelables. A l'occasion des Assises Internationales (Seanergy Normandy 2017) qui se déroulent au Havre à partir d'aujourd'hui, au carré des Docks, en présence de 3 500 participants du secteur et visiteurs. Avec trois parcs éoliens offshore prévus au large de nos côtes (Fécamp,Dieppe-Le Tréport et Courseulles sur mer), la Normandie attend avec impatience la filière éolienne en mer.

Amélie Bonté s'est rendue à Fécamp, où il y a la seule formation "maintenance des éoliennes" de Normandie

Les emplois se font attendre

Depuis le lancement des appels d'offres il y a plusieurs années déjà, les 3 parcs éoliens en mer normands (Fécamp, Dieppe-Le Tréport et Courseulles sur mer) tardent à voir le jour. Des recours d'associations écologistes et de pêchers ont été déposés, ce qui empêche Olivier Meslin-le-Bail de travailler. Cet ancien patron-pêcheur dirige aujourd'hui STO Logistique, une société basée au Tréport qui travaille dans la maintenance de parcs éoliens et l'aide nautique aux bureaux d'études environnementaux. Il s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans, alors précurseur, aujourd'hui il a du mal à boucler ses fins de mois puisqu'il attend désespérement les parcs éoliens offshore.

On a un calendrier vide pour l'année à venir.

Olivier Meslin-le-Bail a des piles de CV en attente : "J'ai deux appels par semaine de marins qui cherchent des postes dans cette activité là."

La filière est prête, les armateurs, les développeurs sont prêts, je ne sais pas ce qu'on attend pour créer des emplois."

Au Havre, des emplois aussi sont en attente, à cause de la fusion des deux entreprises Siemens et Gamesa, qui reprennent les parts d'Areva, Areva était porteur de projet pour la création de deux usines de fabrication d'éoliennes sur le ports havrais. Pour l'heure, le Grand Port Maritime du Havre prépare les terrains, mais il n'y a toujours pas de permis de construire pour ces usines. Siemens et Gamesa doivent annoncer leur fusion effective début avril, on saura alors si le nouveau géant du secteur créera ou non, ces usines au Havre.

Ségolène Royal préfère New York au Havre

La ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, Ségolène Royal était attendu en clôture du salon Seanergy Normandy 2017, au lendemain de la remise du rapport de la député PS de Seine-Maritime, Catherine Troallic à propos de la transition énergétique dans les territoires maritimes. Ségolène Royal a annulé sa visite au Havre, préférant se rendre à New York pour une réunion de travail sur les négociations climat.