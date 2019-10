Eolien : le recrutement des 750 emplois au Havre lancé fin 2020

Le Havre, France

Bientôt l'heure du recrutement pour Siemens Gamesa au Havre. L'entreprise va embaucher 750 personnes pour son usine de fabrication d'éoliennes qui va s'installer fin d'année prochaine sur la zone portuaire havraise. Des emplois évidemment très attendu, puisqu'on parle de l'installation de cette usine depuis 10 ans mais aussi parce que le taux de chômage au Havre frôle les 11%.

L'installation de l'équipe ressources humaines

Il faut d'abord recruter les recruteurs ! Siemens Gamesa installe en ce moment son équipe ressources humaines au Havre. Le DRH est Havrais, un ancien de Dresser Rand. D'ici le mois de mars il faut que son équipe soit opérationnelle. Actuellement ils cherchent des locaux dans la ville.

Le recrutement des 750 personnes en CDI

Ensuite commencera au dernier trimestre 2020, le recrutement des 750 employés. Des emplois très divers : sans qualification, peu et très qualifié. D'ouvrier à ingénieur. L'entreprise recherche des métiers déjà demandé sur la zone industrielle havraise comme ceux de l'aéronautique. Très prochainement un site internet spécialement dédié au recrutement de cette usine havraise sera en ligne.

L'entreprise espère embaucher le plus massivement possible en local et a noué des contacts avec les acteurs locaux de l'emploi. Siemens Gamesa mettra aussi en place un centre de formation. Il faudra compter entre 3 et 6 mois de formation en fonction des métiers. La plus grosse partie de l'effectif devra être en place pour l'ouverture de l'usine fin 2021, 750 emplois étant calculé pour une usine qui tourne à plein régime.

Pour l'entreprise, recruter autant de monde en France, c'est un énorme défi. A titre d'exemple pour leur usine en Grande-Bretagne, pour 600 postes il y avait eu 27 000 CV.

Arnaud Gomel, DRH de Siemens Gamesa

C'est un des plus gros projet fait dans la région havraise depuis des années et en France on a pas fait ce genre de recrutement depuis un grand nombre d'années."

En plus des 750 emplois attendus, on devrait aussi compter de très nombreux emplois indirects et dés à présent, cette implantation d'usine est bénéfique à de nombreuses entreprises locales qui vont participer à la construction de l'usine courant 2020.

->Pour toute question si ce recrutement vous intéresse : lehavre.careers@siemensgamesa.com

