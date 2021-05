"Il n'y a pas de développement anarchique des éoliennes dans la Somme" selon France Energie Éolienne

Les projets éoliens se multiplient dans la Somme. Il y a déjà plus de 800 éoliennes dans le départements, et ça devrait augmenter malgré les vives oppositions. Loïc Espagnet délégué régional adjoint du syndicat France Energie Eolienne défend cette énergie verte.

Il y a des éoliennes dans le département de la Somme parce que le gisement y est important et il y a de l'espace pour l' installation. Les éoliennes installées dans la Somme produisent autant d’énergie que la consommation de plus de 2 millions et demi de foyers, précise Loïc Espagnet, du syndicat France Energie Eolienne. "Les éoliennes, on les installe là où on a le droit de les installer. On met à peu près sept années entre le moment où le projet commence et le moment où la mise en service se met en place. Donc, sept ans pour installateur une éolienne, ça signifie qu'il n'y a pas de développement anarchique."

"Les oppositions sont présentes, mais pas plus que pour un projet immobilier"

"Il n'y a pas davantage d'opposition sur les projets éoliens que d'oppositions sur n'importe quel projet immobilier. Simplement, nous, on est sous la loupe parce que c'est une installation nouvelle, parce que c'est visible. Elles modifient considérablement le paysage, il ne faut pas le nier. Et ce n'est qu'en accompagnant le sens de cette action là auprès des citoyens et des populations qu'on peut les rendre plus facilement acceptables."

"On travaille au recyclage des éoliennes"

"La totalité des massifs de béton qui maintiennent les éoliennes sont retirés une fois que les éoliennes arrivent en fin de vie. La loi l'impose. Et quant l'éolienne en elle même, elle se recycle 98%. L'enjeu pour aujourd'hui et demain, c'est le recyclage des pales. Il y a des gens qui travaillent en France et en Europe sur la création de moyens de valoriser ou de recycler les pales d'éoliennes. "