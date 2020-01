Éoliennes en mer de la baie de Saint-Brieuc : "On entre enfin dans le concret", selon le porteur du projet

Saint-Brieuc, France

Cela fait 7 ans que le projet est lancé et toujours aucune éolienne en vue au large de la baie de Saint-Brieuc mais ce lundi 20 janvier, le porteur de projet "Ailes Marines" confirme son calendrier.

Emmanuel Rollin, directeur du consortium Ailes Marines © Radio France - Johan Moison

On voit enfin une lumière au bout du tunnel, on entre dans le concret, assure Emmanuel Rollin, le directeur d'Ailes Marines.

Mise en service totale en 2023

Selon Ailes Marines, le chantier d'installation débutera l'an prochain et dans 3 ans, en 2023, le parc éolien de 75 km² entrera en fonctionnement. Un parc composé de 62 éoliennes de 215 mètres de haut fabriquées au Havre et à Brest et qui devraient fournir "l'équivalent de la consommation de 835 000 habitants, chauffage compris". Le port de Lézardrieux dans les Côtes d'Armor servira, au moins dans un premier temps, de base logistique de proximité pour assurer la maintenance du futur champ d'éoliennes. "Ailes Marines" préférerait s'installer sur le port de Saint-Quay-Portrieux, "plus proche et accessible 24 h sur 24 quelle que soit la marée", mais les pêcheurs s'y opposent.

Les opposants ne désarment pas

Les opposants ne désarment pas et espèrent toujours faire capoter ce méga projet. Deux recours, notamment d'un collectif de pêcheurs, sont encore examinés par le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne.