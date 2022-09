Eoliennes en mer : deux nouveaux contrats pour les Chantiers de Saint-Nazaire

Les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont décroché les appels d'offre pour construire les sous-stations électriques des parcs éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et Dieppe-Le Tréport. Un succès de plus pour les Chantiers qui ont beaucoup misé sur les énergies marines renouvelables.

La sous-station construite par les Chantiers de l'Atlantique et qui sert de transformateur pour redistribuer l'électricité à RTE

Les Chantiers de l'Atlantique se sont positionnés il y a 10 ans sur le marché des EMR, énergies marines renouvelables, soit bien avant que la France ne s'y mette. Jusqu'à créer une division spéciale : Atlantique Offshore Energy qui construit des sous-stations électriques pour l'éolien offshore. Dans un premier temps, les Chantiers signent des contrats à l'étranger, avec les Britanniques en 2014 et les Belges en 2018.

Yeu-Noirmoutier et Dieppe-Le Tréport : horizon 2025 avec 62 éoliennes et 496 MW chacun

Depuis l'ouverture du marché français, le site naval nazairien ne chôme pas. Il a fallu construire la sous-station électrique du premier parc éolien offshore de France au large de Saint-Nazaire, puis celle de Fécamp livrée en juillet dernier, celle aussi de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados pour l'an prochain. En voici donc deux autres sur la liste puisque les Chantiers de l'Atlantique ont remporté l'appel d'offre pour les parcs de Yeu-Noirmoutier en Vendée et de Dieppe-Le Tréport en Seine-Maritime. Ces parcs de 62 éoliennes et de 496 MW chacun doivent voir le jour en 2025.

L'intérieur d'une sous-station électrique en construction aux Chantiers de l'Atlantique © Radio France - Hélène Roussel

La sous-station électrique : le point névralgique sur un champ éolien en mer

La sous-station électrique, c'est le point névralgique sur un champ éolien offshore. Un transformateur XXL qui récupère le courant produit par les éoliennes, via les câbles sous-marins, monte la tension de plusieurs milliers de volts avant de le réinjecter dans le réseau terrestre. La sous-station est constituée d'une partie inférieure, la fondation, qui est immergée et d'une partie supérieure avec les équipements électriques qui elle, est émergée. Tout cela pèse plusieurs centaines de tonnes et est assemblé en pleine mer.

Pour une seule sous-station, il faut 800.000 heures de travail, plus de 400 personnes mobilisées sur le site. Un créneau porteur quand on sait que les Chantiers ont aussi deux autres sous-stations sur le plan de charge, cette fois pour la Pologne et l'Allemagne.