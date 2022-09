Eoliennes en mer: le difficile consensus sur les îles d'Yeu et Noirmoutier

Emmanuel Macron est ce jeudi à Saint-Nazaire pour voir l'achèvement du parc d'éoliennes en mer, le premier en France avec 80 éoliennes installées au large. Ce parc fonctionnera dans son intégralité avant la fin de l'année et fournira l'équivalent de la consommation électrique de 20% des habitants de Loire-Atlantique.

On a les moulins du XXIe siècle. Un passant favorable aux éoliennes

Un tout petit peu plus au sud, un autre projet avance au large d'Yeu Noirmoutier. 62 éoliennes doivent être implantées à 11,7km de l'île d'Yeu et 16,5 km de Noirmoutier. A la pointe de Noirmoutier où l'on aperçoit désormais au large le parc éolien de Saint-Nazaire, ces éoliennes divisent. "Malheureusement on va vers ces moments-là, on les voit même un peu de trop, ça gâche le paysage, c'est pas joli (...) Est-ce que ça fonctionne suffisamment pour fournir de l'électricité? Je me pose des questions". D'autres promeneurs portent un regard plus favorable: "On a les moulins du XXIe siècle avec des lignes assez pures, c'est aussi le symbole d'une énergie plus pure et plus propre (...) Je trouve dommage qu'on fasse tant d'histoires alors qu'on cherche de l'énergie".

Parc éolien en mer de St Nazaire vu de Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

Un collectif de plusieurs associations a déposé 2 recours devant le Conseil d'Etat demandant une relocalisation des éoliennes plus loin des côtes. Mais Christelle Céleste, directrice des relations extérieures des éoliennes en mer à la société Enym porteuse du projet, espère un feu vert positif d'ici la fin de l'année: "Ces 62 éoliennes de 8 mégawatts chacune produiront pour 800 mille habitants, c'est à dire à peu près la population vendéenne. En attendant la levée des recours on s'occupe de sélectionner nos fournisseurs principaux. RTE a réalisé cet été les premiers travaux préparatoires au raccordement électrique vers le réseau et on a réalisé cet été l'état de référence environnementale du site pour mieux connaître le milieu". Enym espère débuter les travaux en 2023 et une mise en service progressive du parc à partir de 2025.

Le parc éolien Yeu Noirmoutier prévoit 62 éoliennes

