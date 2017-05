EPAHD de Foucherans : 51 jours de grève, la direction ne voit pas d'issue

51 jours de grève à la maison de retraite les Opalines à Foucherans dans le Jura. Philippe Gevrey, le directeur estime que les dotations en personnel sont confortables dans cet EPAHD .Il appelle les grèvistes à la raison.

51 jours de grève à la maison de retraite les Opalines à Foucherans. Dans ces conditions, pour que la maison de retraite puisse continuer de fonctionner, la direction du groupe les Opalines (46 établissements en France dont 3 dans le Jura ) a fait appel à des personnels issus d'autres maisons de retraite du groupe les Opalines. Malgré tout, la direction a également commencé à transférer des résidents (10 sur 75) vers d'autres structures (Arbois et salins les Bains) "parce que ce fonctionnement avec du personnel de remplacement a des limites" précise Philippe Gevrey, le directeur. "Nous devons assurer la prise en charge, l'accompagnement de la personne âgée en toute sécurité, donc nous avons simplement réduit la capacité de notre établissement en fonction du personnel présent" explique le directeur et il rajoute : . "Là on anticipe des phénomènes qui pourraient se produire dans les semaines qui viennent car il n'y a pas beaucoup de preuves pour que ce conflit s'arrête rapidement" reconnait Philippe Gevrey. En revanche pour le moment pas de fermeture envisagée. "La fermeture de l'EPAHD n"arrivera que si il n'y a plus assez de personnel or aujourd'hui ça n'est pas le cas" explique le directeur.

51 jours c'est exceptionnel, on est pas là pour battre des records

Les grèvistes réclament 4 embauches. La direction a proposé la création de 2 postes d'aide soignantes de jour plus une adaptation des plannings pour optimiser le travail sur la journée. Le directeur du groupe est formel : "l' établissement de Foucherans est très bien doté par rapport à d'autres établissements du secteur". A Foucherans , il y 20 aide soignantes, demain il y en aura 22 pour 75 résidents. Selon le directeur, " c'est très confortable". Philippe Gevrey rajoute : "ce n'est jamais suffisant mais par rapport aux autres EPAHD en France celui de Foucherans a les moyens humains de fonctionner normalement". Aujourd'hui Philippe Gevrey en appelle à la raison, il rappelle que la semaine dernière 2 personnes ont repris le travail. Philippe Gevrey conclut, "51 jours c'est exceptionnel mais on est pas là pour battre des records".

"Je n'ai pas de preuves que le mouvement va s'arrêter alors on est obligé d'anticiper" dit la direction Copier

