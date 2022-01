Épargne : le taux du livret A va passer à 1% à partir du 1er février

Le ministre de l'Economie a annoncé vendredi l'augmentation du taux du livret A de 0,5% à 1% à partir du 1er février, une première en plus de dix ans. La dernière hausse du Livret A remontait à août 2011, lorsqu'il était passé de 2 à 2,25%. Il n'a fait que stagner ou baisser depuis, pour tomber en février 2020 à 0,50%, un plancher historique.

Plus de 55 millions de livrets A en France

Le ministre a donc choisi de suivre les recommandations faites plus tôt dans la journée par le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, en charge du calcul de ces taux. Un taux de rémunération à 1% "serait de nature à mieux assurer la rémunération des détenteurs du Livret A, sans pour autant créer un surcoût trop important, afin de préserver le financement du logement social", a précisé le gouverneur.

Le livret A sert en effet notamment à financer le logement social en France. Son taux de rémunération est calculé deux fois par an en faisant la moyenne entre, d'une part, le taux d'inflation moyen des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.

Au 31 décembre 2020, le nombre de livrets A s'élevait à 55,7 millions, d'après la Banque de France.

Le taux du livret d'épargne populaire également en hausse

Le livret de développement durable et solidaire va lui aussi passer à 1%, a ajouté Bruno Le Maire. Quant au livret d'épargne populaire (LEP), il va passer de 1 à 2,2%. Le ministre de l'Economie a insisté sur l'importance du LEP, placement réservé aux personnes aux revenus modestes (au maximum 20.296 euros annuels pour une personne seule) qui "protège mieux contre l'inflation".