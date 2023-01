Epargne Occitanie, la plateforme régionale qui permet aux habitants d'investir dans des entreprises locales

C'est une initiative lancée par la région Occitanie. Une plateforme régionale de mise en relation des entreprises locales avec des investisseurs locaux. Elle s'appelle Epargne Occitanie et elle est pilotée par le site de financement participatif Wiseed, basé à Balma. Mathilde Iclanzan, la Directrice Générale de Wiseed, nous explique le principe de cette plateforme.

ⓘ Publicité

Quel est le but de ce portail « Epargne Occitanie » ?

C'est un dispositif qui permet à des entreprises qui ont besoin de fonds propres de faire entrer des gens au capital ou de trouver des financements d’être mis en avant sur une plateforme et donc d’aller chercher des investisseurs, essentiellement occitans, mais aussi dans toute la France.

Quel genre d'entreprises avez-vous sélectionnées ?

Une des plus grosses collectes a été pour Aura Aero, le premier constructeur mondial d'avions décarbonés qui a réussi à lever près de 2 millions d’euros. On a aussi eu Payote, une entreprise qui fabrique des espadrilles ou encore Beeguard, un spécialiste du comportement de la santé des abeilles et qui mesure en temps continu et à moindre coût la qualité de l'environnement. On sélectionne des entreprises qui ont un impact positif et dont on estime qu'elles ont un niveau de maturité et de solidité qui permettent de ne pas faire prendre trop de risques aux épargnants occitans.

Alors justement, pourquoi l’épargnant occitan investirait dans ces entreprises qu’il ne connait pas ?

Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'acte d'épargne est devenu un acte de consommation à part entière. Les gens ont envie de placer leur épargne dans des choses qui ont du sens, qui les touchent. Le financement participatif permet à des particuliers de vivre une aventure entrepreneuriale à côté de dirigeants en devenant actionnaires. Et puis évidemment, ils espèrent une rentabilité au final, puisque l’épargnant achète une ou des actions pour une certaine valeur. Et dans quelques années, à la revente, il y aura certainement une plus-value. C'est la raison pour laquelle on a des critères assez stricts quand on sélectionne les projets.

Mettons que j'aie 50 euros à placer. C'est possible ?

Le ticket minimum d’entrée est à 100 euros. Ensuite, il suffit de vous inscrire sur le site epargneoccitanie.fr. Vous aurez accès à tous les projets et vous pouvez faire votre choix directement en ligne.

Si l'entreprise dans laquelle j’ai investi fait faillite, qu’est ce qu’il se passe avec mon argent ?

Ah, là, vous perdez tout. Mais ça fait partie des risques. Mais vous pouvez aussi beaucoup gagner. C'est la force du financement participatif.

Pourquoi ne pas plutôt mettre l’argent qu’on a de côté sur un produit d’épargne classique ou sur un Livret A ?

Ce n'est pas la même démarche. Le Livret A, vous n'êtes pas maître de la sélection de l'investissement que vous faites. Là, vous investissez dans des projets tangibles, dans l'économie réelle, dans des entreprises que vous avez à côté de chez vous et dont les produits vous parlent. Et c'est une des raisons pour lesquelles la région Occitanie a voulu monter ce dispositif.