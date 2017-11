Epargne solidaire : l'argent que vous mettez de côté sert aussi aux autres

Dans le cadre des Journées de l'économie autrement, organisées à Dijon les 24 et 25 novembre, la plateforme de finance solidaire de Bourgogne-Franche-Comté a proposé un atelier sur le thème de l'épargne solidaire. Ou comment placer son argent tout en soutenant des projets d'utilité sociale

Savez-vous comment est utilisé l'argent que vous épargnez ? Bien souvent c'est compliqué d'avoir des informations par nos banques. Et pourtant l'argent que l'on épargne ne reste pas bien au chaud dans un coffre. Il travaille en permanence. De plus en plus de Côte d'Oriens se tournent vers l'épargne solidaire, un bon moyen de savoir, voire de choisir, à qui profite l'argent que l'on met de côté.

A l'occasion d'un atelier sur l'épargne solidaire organisé dans le cadre des Journées de l'économie autrement, Eve Benichou, membre de la plateforme de la finance solidaire tient à faire un parallèle : " quand on va dans un supermarché, on ne laisse pas son caddie à quelqu'un d'autre pour qu'il le remplisse avec des produits qu'on n'a pas choisi. Pour l'épargne, ça devrait être pareil. "

On peut devenir épargnant solidaire même sans avoir beaucoup d'argent

Pas besoin d'être millionnaire pour devenir épargnant solidaire : avec 10€ par mois, on peut ouvrir un livret d'épargne solidaire dans une banque. On peut aussi passer par son entreprise et placer son argent sur un Fonds Commun de Placement solidaire, ou encore acheter des actions dans des entreprises labellisées qui exercent une activité à forte utilité sociale ou environnementale.

Dans tous les cas et en fonction du produit que vous choisissez, une partie ou la totalité de votre argent ou de vos intérêts servira à financer des projets agricoles, des logements sociaux, des rénovations de quartier, des microcrédits, des parcs éoliens, etc.

Pour en savoir plus sur l'épargne solidaire et trouver le produit qui vous correspond le mieux : www.finansol.org