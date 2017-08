A Epénancourt, le dernier commerce vient de baisser le rideau

C’est une page qui se tourne à Epénancourt près de Péronne : le « Bar des étangs », dernier commerce du village, a fermé lundi soir. Un coup dur pour ce bourg de l’est-samarien de 120 habitants.

C'est assez symptomatique de la vie des communes rurales : les habitudes de consommation changent et les commerces les plus fragiles finissent par fermer. Nadine Blondelle en sait quelque chose, elle qui était derrière le comptoir du « Bar des étangs » depuis 1999. Elle a pris la suite de ses parents qui avaient s’étaient eux-même installés en 1975.

Mais depuis quelques temps, le client se faisait rare : « On a perdu beaucoup de clients à la fermeture de la sucrerie en 1999. Le chiffre d’affaire chutait depuis deux ans, mais ça s’est vraiment dégradé il y a six mois. Et là je me suis dit qu’il fallait savoir s’arrêter tant qu’il en était encore temps. Je ne gagnais plus rien, je ne pouvais pas mettre la main à mon porte-monnaie personnel pour faire tourner cette affaire. »

Face aux difficultés financières, Nadine Blondelle a décidé de cesser son activité © Radio France - Claudia Calmel

Le bar de Nadine Blondelle vivotait grâce à quelques clients fidèles. La patronne espérait des retombées liées à la construction canal Seine-Nord Europe, mais l’avenir du projet est beaucoup trop flou pour pouvoir miser dessus : « Ça aurait pu nous amener des clients, comme lors de la construction du viaduc de l’A29. Il y aurait eu 3 ou 4 ans de travail et j’aurais pu attendre jusqu’à la retraite. Mais dans ces conditions, ce n’est vraiment plus possible. »

Pour Nadine Blondelle, le « Bar des étangs » fait aussi les frais d’un changement des modes de vie : « Les habitants du village ne vont plus au café : avant, c’était un lieu de rencontres et de convivialité. Mais les gens n’ont plus l’habitude de ça. Maintenant, il y a internet, il y a la télévision… Il faut aussi dire que les gens ne travaillent plus au village : ils partent le matin, ils rentrent chez eux le soir fatigués et ils ne sortent plus. »

Nadine Blondelle espère vendre tout le matériel de son restaurant © Radio France - Claudia Calmel

Un sentiment de gâchis partagé par Pascal Blondelle, le maire d'Epénancourt, qui est aussi le mari de Nadine : "D'ici la fin de l'année, il y a 4 ou 5 commerces qui vont fermer dans un rayon de 15 kilomètres, c'est très décevant. A terme, il n'y a plus rien dans les villages du secteur."

Pascal Blondelle, le maire d'Epénancourt © Radio France - Claudia Calmel

Nadine Blondelle n'a même pas cherché de repreneur pour le "Bar des étangs". Elle va devoir se confronter au marché du travail à 55 ans. Elle espère retrouver un emploi dans le même secteur d’activité.