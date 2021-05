Epenoy (Doubs) : cherche ouvrier-boulanger désespérément

Arnaud Bonvalot-Seigne et sa femme Magali ont repris "Le Fournil d'Epenoy", près de Valdahon, dans le Doubs, il y a cinq ans. Leur affaire tourne si bien que le couple a ouvert deux dépôts à Vercel et Flangebouche. Chaque jour, une vendeuse fait une tournée en camion dans cinq villages des environs pour servir au quotidien 160 clients environ.

Peu ou pas de candidats

Aujourd'hui, le patron souhaite embaucher mais ne trouve pas preneur. A quatre boulangers, dont Arnaud (le patron), c'est trop juste, d'autant que l'un d'entre eux, pourtant meilleur jeune boulanger de France, s'apprête à quitter la profession en raison des contraintes liées au métier : travailler le weekend et se lever la nuit.

Le patron du Fournil d'Epenoy (Doubs), Arnaud Bonvalot-Seigne, a déjà embauché un jeune apprenti et cherche deux ouvriers-boulangers. © Radio France - Anne Fauvarque

Question de génération selon Arnaud Bonvalot-Seigne. "C'est de plus en plus dur, confie-t-il. Un jeune de 22 ans aujourd'hui quand on lui dit il faut travailler les weekends et jours fériés, ça l'intéresse plus de travailler".

Il y a des métiers en tension et boulanger en fait partie. Le patron du Fournil d'Epenoy ne sait plus quoi faire car il cherche à recruter deux ouvriers-boulangers depuis janvier 2021, en vain.

Arnaud et Magali ont même posté une annonce sur les réseaux sociaux, car leur activité cartonne. Mais pour faire face, il leur faut des bras. Et il n'y en a pas.

L'un des boulangers du Fournil d'Epenoy, pourtant sacré meilleur jeune boulanger de France, veut même raccrocher... Le coup de grâce pour Arnaud Bonvalot-Seigne. "Je pensais que c'était un jeune que j'allais garder, assure le patron, mais là il n'est plus motivé. Il me dit j'arrête. Pour moi c'est dur".

Cherche boulanger désespérément

Le patron a embauché un jeune apprenti mais cherche deux ouvriers-boulangers autonomes. Faute de quoi dit-il, il pourrait fermer l'un de ses dépôts, changer les horaires, voire, la mort dans l'âme, fermer sa boulangerie le dimanche.

Arnaud et Magali Bonvalot-Seigne ont repris le Fournil d'Epenoy il y a cinq ans et faute de personnel suffisant, ne comptent plus leurs heures. © Radio France - Anne Fauvarque

