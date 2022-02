Épernay : la nouvelle boutique dédiée à Johnny Hallyday ouvre ses portes

La boutique dédiée à Johnny Hallyday ouvre ce mardi 15 février. Tout un symbole pour ce collectionneur qui récupère tous les objets relatifs au chanteur depuis plus de 30 ans.

Cédric Leclerc collectionne les objets de Johnny Hallyday depuis plus de 30 ans.

"J'ai voulu ouvrir la boutique un 15 pour lui rendre hommage. C'est une date fétiche à Johnny", sourit Cédric Leclerc. Ce collectionneur depuis plus de 30 ans réalise son rêve : il ouvre une boutique consacrée au rockeur.

Située rue de Magenta à Épernay, c'est une collection sans fin qui est désormais exposée dans cet espace. Livres, CD, photos ou encore objets ayant appartenu au chanteur, il y en aura pour tous les goûts. Ce dirigeant d'une entreprise de propreté aura désormais deux casquettes, puisqu'il consacrera une grande partie de son temps à sa nouvelle boutique "Dans la chaleur de Johnny".

Une passion depuis plus de 30 ans

"Je suis collectionneur depuis plusieurs décennies, j'ai acheté plusieurs collections complètes", explique-t-il. Ayant plusieurs objets en double, il a imaginé petit à petit une boutique qui serait consacrée au chanteur. Son rêve prend désormais forme depuis ce 15 février 2022 et sa passion pour les objets du chanteur n'est pas prête de s'arrêter.

"Ici, j'ai 90 m² à exploiter, je ne peux mettre que la moitié de ce que j'ai en stock", précise Cédric Leclerc Copier

"J'ai encore des collections à aller chercher aux 4 coins de la France", s'exclame le collectionneur. La boutique a donc de beaux jours devant elle et ne risque pas de manquer de marchandise de sitôt. Le magasin ne cessera de se renouveler, la décoration de ces 90 m² dédiés à Johnny évoluera donc au fur et à mesure des ventes. D'après le gérant cet éclectisme permet aussi de rendre ce lieu accessible à tous.

Un autel pour se recueillir

Un coin du magasin permettra aux fans de rendre un hommage direct au chanteur en lui écrivant des messages dans un livre. © Radio France - Mélanie Cousin

Bien plus qu'une boutique, c'est surtout pour rendre hommage au chanteur. Dans un coin au premier étage de ce lieu qui en compte au total deux, un autel sera d'ailleurs consacré au chanteur. "J'ai accroché la photo de la Madeleine et mis des bougies de St Barth", commente le gérant. Ceux qui aimaient Johnny pourront ainsi se recueillir et laisser une petite attention au chanteur s'ils le souhaitent. "J'ai installé un livre d'or pour apposer une petite griffe amicale ou sentimentale envers Johnny", précise-t-il.