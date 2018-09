Une entreprise d'Epernay a besoin de main d’œuvre et le fait savoir. En grand. En très grand. Il y a un mois, le patron de Duguit Technologies a installé une affiche géante pour passer sa "petite" annonce. Et cela fonctionne : depuis, les entretiens d'embauche se multiplient.

Fini les annonces Pôle emploi. A Epernay, on recrute "directement" sur les ronds-points. La société Duguit Technologies, spécialisée dans la fabrication de bacs de congélation (pour le champagne notamment) et les systèmes automatiques de manutention (pour les bouteilles de vins et spiritueux par exemples) recherche une petite dizaine de postes industriels. Du chaudronnier au dessinateur, en passant par le frigoriste et l'électro-mécanicien.

"Toucher un maximum de personnes"

Problème : les candidats ne se bousculent pas au portillon. C'est pourquoi la direction a décidé, il y a un peu plus d'un mois, de lancer un appel en accrochant des banderoles géantes sur les murs de l'entreprise. Il y a même une grande affiche installée dans un rond-point à l'entrée de la ville, à quelques mètres de l'entrée de la société.

D'autres affiches géantes sont accrochées directement sur les murs de l'entreprise sparnacienne © Radio France - Lucas Valdenaire

Cette banderole de 4 mètres sur 3 intrigue et fait parler d'elle. Un coup de communication réussi à en croire les riverains et les automobilistes (nombreux) qui passent par là :

"C'est une bonne idée, ça permet de gagner en visibilité et ça interpelle les gens qui passent devant."

"Dans le rond-point, on est obligé de ralentir et ça permet de toucher un maximum de personnes."

"C'est bien, il faut que les entreprises se fassent connaître. Maintenant, même quand elles vont à l'ANPE, elles ne trouvent pas. C'est ça le problème."

Timothée Duguit : "On a passé des annonces Pôle emploi mais on n'a pas eu beaucoup de retours" Copier

Un problème de formation et de mauvaise image selon Timothée Duguit, le patron de l'entreprise à l'origine des banderoles. Celle de métiers difficiles et peu valorisés qui n'attirent plus. Une "mauvaise réputation" qui colle à la peau du secteur depuis trop longtemps et qui expliquerait donc ses difficultés à embaucher.

"Les métiers de l'industrie ont été délaissés pendant de nombreuses années."

"On a peut-être encore l'image d'entreprises grises sales et bruyantes, déplore Timothée Duguit. Et on a investi beaucoup là-dessus. On a refait des peintures, on agrandit le bureau d'études, on est en plein travaux."

"Mais c'est vrai qu'il y a encore une démarche globale à effectuer pour revaloriser les métiers industriels."

"J'ai vu le panneau et j'ai postulé"

Cet investissement matériel et cette nouvelle communication (banderoles et page Facebook) semblent porter leurs fruits. Depuis un mois, les coups de téléphones se multiplient et les entretiens d'embauche se succèdent. Avec même un contrat à la clé pour certains. La preuve : Patrick est tout sourire.

C'est d'ailleurs un moment particulier pour ce solide quarantenaire : il s'agit de son premier jour au sein de l'entreprise. Après une formation dans la maintenance industrielle ainsi que plusieurs mois de recherches et d'intérims, Patrick vient de décrocher un poste de monteur.

"Je suis passé devant l'entreprise, j'ai vu le panneau et j'ai postulé. J'ai rencontré le chef d'atelier et le patron, ça s'est fait très rapidement."

Si tout se passe bien pendant sa période d'essai, Patrick pourra signer son CDI dans deux ou trois mois. Pour certains postes, comme le sien, une expérience dans le domaine est préférable mais il y a d'autres emplois qui ne nécessitent pas forcément de formation spécifique. L'entreprise peut également former directement sur place en alternance ou en apprentissage.

Timothée Duguit : "Il y a un an, un pâtissier est devenu usineur. Il est aujourd'hui en CDI." Copier

L'entreprise d'une cinquantaine de salariés recherche aujourd'hui des postes très divers :

mécanicien / monteur

assistant service après-vente

électro-mécanicien

frigoriste industriel

dessinateur / concepteur / projeteur

chaudronnier