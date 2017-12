EPHAD : Une seule place pour 7 demandes en Région Centre-Val-de-Loire

Selon l'organisme "Retraite Plus" la Région Centre-Val-de-Loire est à la traîne pour les places en EPHAD pour les plus de 80 ans. Une seule place pour 7 demandes, ce qui classe notre région juste derrière l'Ile de France et au même niveau que la région PACA.

C'est un classement dont notre région se serait bien passée. La région Centre-Val-de Loire fait partie de celles où l'offre est la plus réduite en terme d'hébergement en maison de retraite médicalisée pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Un lit disponible seulement pour 7 demandes. Le ratio est de 1 pour 6 en moyenne en France selon l'organisme "Retraite Plus", ce qui classe notre région juste derrière l'Ile de France et au même niveau que la région PACA. Selon le type d'établissement, les listes d'attentes sont plus ou moins longues. Par exemple, il y a entre 40 et 50 demandes en attente à la résidence Courteline à Tours, résidence qui accueille 90 personnes. Emmanuel De Kerhor est le directeur de cet Ephad, il est aussi le représentant régional de l'association des directeurs des maisons de retraite. Il y a des délais d'attente parfois de 6 mois. Avec aussi un effet tarif. Dans le privé, le taux de remplissage n'est pas toujours de 100% en raison des tarifs plus élevés. Pour le public, c'est l'effet inverse. Il y a une liste d'attente importante.

Le taux d'équipement chez nous est faible. En Indre-et-Loire, on est à 142 places pour 1.000 habitants. Et c'est assez inégal sur l'ensemble du département

Par rapport aux départements limitrophes, l'Indre-et-Loire est en retard. Un constat qui se vérifie dans l'enquête de Retraite Plus puisque en Bretagne et les Pays-de-la-Loire, on compte respectivement 1 place pour 4 seniors et 1 sur 5. En Indre-et-Loire, l'offre d'établissements est à peut près égale entre le public et le privé mais les prix peuvent aller du simple au double.